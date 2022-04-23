/693833/مسلسل-العائدون-الحلقة-22-قتل-نذار-على-يد-حبيبته-وداعش-تستهدف-ليبيا

مسلسل العائدون الحلقة 22، بدأت بطلب صفوان من ترك مصر، ليعنفه محمود عبد المغني مشيرا إلى أنه لن يذهب إلى أي مكان إلا إذا أعطاه المعلومات المطلوبة منه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل العائدون الحلقة 22

وترصد الحلقة أيضا محاولة كمال وسياف في انشاء التنظيم الداعشي، في حين أن صفوان يقوم بإعطاء المخابرات المصرية تفاصيل تنفيذ خطتهم.

ويتنقل المشهد لابنة عمر “أمير كرارة” وهو تحاول أن تأخذ منه معلومات عن علاقته بأمبينة خليل لكن دون جدوى وفي الجانب الاخر شقيقتها.

ليبيا الاستهداف الأول لـ داعش

يكشف صفوان أن أولى حركات التنظيم الداعشي هي ليبيا الذي من خلالها سيستطعون السيطرة على العديد من الدول، خاصة مصر، فيما يكشف رئيس المخابرات بأن تلك الأزمات سببها الغاز وهو الذي يسعى داعش للعب عليها.

قتل نذار على يد هبة حبيبته

ينجح نذا في انقاذ حبييته وزوجة سياف السابقة من يد سياف اذ اكتشف مؤخرا ان نذار واقع في عشقها، في حين يدور حوار رومانسي بين أمينة خليل وأمير كرارة عن شخصيتها وشدة حبها لوالدها ويخبرها بأن فرح تريد مقابلتها لها.

وتنتهي الحلقة بذهاب سياف لزيارة هند ونذار في المنزل الذي يطلب منه أن يبدلا أكواب العصير والذي تكون واضعة سم به فتقوم بقتله، ويخبره سياف بهل أخبر زوجته هبة بأنه من قتل لؤي أم لا.

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

ويتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.