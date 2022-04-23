/693829/فريدة-الشوباشي--أقنعت-شيخ-الأزهر-أن-الحجاب-ليس-فرض-وهذا-كان-رده

وصفت النائبة فريدة الشوباشي ، عضو مجلس النواب، الكاتب الكبير وحيد حامد بالشجاعة التي ليس لها حدود مردفة: عمري ماهنسي إن وحيد حامد كان يتمتع بالشجاعة في مواجهة العوار في أي شيئء.

وأضافت فريد الشوباشي ، أن الإنتقاد لايزعجها علي الإطلاق في أي حال من الأحوال إلا اذا ارتبط بإهانة أو تجريح وفي هذة الحالة أرفض النقد بكامل صورة.

فريدة الشوباشي : أقنعت شيخ الأزهر أن الحجاب ليس فرض

وحول رأيها في ارتداء الحجاب أشارت النائبة فريدة الشوباشي ، أنا بدرس في الشريعة الإسلامية وأقول لكل الناس إن الحجاب ليس فرض واللي عايزة تلبس الحجاب هي حرة بس مفيش حاجه في الدنيا إسمها كلة يلبس الحجاب.

فريدة الشوباشي : شيخ الأزهر قال لي : قد تكونين عند الله أقرب مني إلية

واكدت الشوباشي ، أنها خلال نقاش مع الدكتور شيخ الأزهر الشريف الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي حول فرضية الحجاب أقنعتة بعد جدال كبير بأن الحجاب ليس فرض ولدي شهود علي حديثي معة مردفة في نهائة اللقاء ضحك وقال لي " قد تكونين عند الله أقرب مني إلية.

وكانت الكاتبة الصحفة وعضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، حلت ضيفة مساء اليوم السبت في برنامج " سابع سما "، للحديث عن دخولها الاسلام وحقيقة ارتدائها للحجاب وتفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين الدكتور محمد سيد طنطاوي للحديث حول فرضية الحجاب من عدمة .