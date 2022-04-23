/693825/إلهام-شاهين-الناس-اعتذرتلي-عن-مهاجمة-بطلوع-الروح-وسجادة-الصلاة-حطيتها-على-الأرض-صح-واللي-بيقول-عملت-إغراء-بالمسلسل-مبيفهمش-حوار

دائمًا ما تخوض أعمال مثيرة للجدل أحيانًا تُعرضها للانتقاد قبل حتى عرضها لكنها تدخل فيها دون الالتفاف للقيل والقال، هي النجمة المصرية إلهام شاهين التي تخوض الماراثون الرمضاني الجاري 2022 بمسلسل بطلوع الروح آخر أعمالها المثيرة للجدل ولذا حاورها دوت الخليج لتكشف له كواليس العمل وترد على الانتقادات الموجهه له وإلى نص الحوار:

ما شعورك عند قراءة سيناريو بطلوع الروح وماذا دار بعقلك حينها؟

شعرت بالخضة من أخلاقيات داعش وكيف أن العنف مسيطر عليهم ولديهم أفكار ليست من صلب الدين، لكن على الجانب الآخر نال إعجابي خاصًة بعد أن جلست مع المخرجة وشاهدت فيديوهات كثيرة لداعش والبنات التي تم اغتصابهم من قبلهم.

تحمستي للمشاركة في العمل لسبب ما، فما هو؟

تحمست للمشاركة في بطلوع الروح لأن فضحهم بذلك الصورة مهم لتوعية الشباب المستقطبين بحجة أنه جهاد باسم الدين، فعندما يشاهدون المسلسل سيدركون أنه خطأ، وهو بمثابة فضح لأفكار ضد الدين.

هل كان لديك تخوف من الانضمام لأسرة العمل؟

لم يكن لدي خوف بالانضمام لهذا العمل، بالعكس اطلاقًا شعرت أنه شرف لكل من يشارك به وأشعر بالفخر لانتمائي له، لأنه يسعى لتحقيق هدف مهم كثيرًا وهو محاربة الإرهاب.

ما الصعوبات التي واجهتيها أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح؟

جميع مشاهد العمل تتضمن صعوبات، فلم يكن هناك مشهد سهل أو مريح، حيث أن أماكن التصوير صعبة للغاية بالإضافة إلى المجاميع الكثيرة.

لعبتي دور زعيمة داعش.. فكيف حضرتي لهذه الشخصية؟

تحضيري للشخصية كان بالتعاون مع المخرجة من خلال مشاهدة فيديوهات كثيرة تخص داعش وما يفعلوه، ليست فقط أفكارهم المصورة ولكن أفعالهم أيضًا.

كيف وجدتي ردود الأفعال على العمل؟

ردود الأفعال كانت عظيمة ومفاجأة بالنسبة لي، حتى أن بعض الأشخاص الذين لديهم ضروري أرسلوا لي اعتذار عن مهاجمة المسلسل قبل أن يشاهدوه.

تعليقك على الهجوم المشن على المسلسل حتى قبل عرضه؟

الأمر بالنسبة لي غريب، لم أرى أحد يهاجم عمل بسبب صورة أفيش لأنها لم تكن تدعو للهجوم، فأنا كنت مرتدية زي داعش مثلما رأينا في الفيديو ولم يكن هناك إبداع أو ابتكار.

تعرضتي للسخرية بسبب خطأك في اتجاه وضع سجادة الصلاة فما ردك؟

للوهلة الأولى أمسكتها بالاتجاه الخطأ في يدي، لكن عندما وضعتها على الأرض وضعتها في الاتجاه الصحيح أثناء الصلاة.

عدد من الجمهور يوجه اتهام للعمل بأنه يهدف لتشويه صورة المنتقبات.. كيف تبررين هذا الأمر؟

المسلسل يهدف إلى تشويه صورة الإرهابين والدواعش فقط، هل الدواعش هم الإسلام!

كيف تنظري لمن يتأخذ من الإسلام صورة لأعماله الإرهابية؟

هم أشخاص مغيبين ويسيئوا للدين الإسلامي، منهم من تعرض لغسيل مخ مثل شخصية أكرم التي يجسدها محمد حاتم ومنهم من يكون واعي ويحمل شر مثل عمر الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.

اجتمعتي مع المخرجة كاملة أبو ذكرى في عملين من قبل وأثاروا جدلًا واسعًا.. فما الذي يشجعك على التعاون معها؟

هي من أفضل المخرجين في مصر وأنا بشعر بالسعادة عند التعاون معها لأنها مخرجة مبدعة ومتفانية في عملها وبتجتهد حتى في الورق فهي تضيف في السيناريو، بتشرف على كل شئ وهي قائد هذه المنظومة وتوجه الممثل وأنا شخصيًا بستفيد من توجيهاتها فبالتالي بأشعر وأنا معها بأني في يد أمينة وتنجح في تقديمي بشكل مختلف.

رأيك في أداء منة شلبي بالمسلسل؟

هايلة وهو أجمل دور أراها فيه، وصلت لدرجة عالية من النضج وهي ممثلة إحساسها عالي ومجتهدة في عملها، وأنا على الجانب الشخصي أحبها جدا فنيًا وإنسانيًا.. فهي أختي وحبيبتي وابنتي.

أطلق الجمهور على مشهد جمعك بزوجك في إحدى المشاهد بأنه إغراء.. فما تعليقك؟

لا يعلمون شئ عن الإغراء، الذي ظهر مني أسفل ركبتي وهو ما ارتديه في الشارع وهي جلبية بسيطة ومقفلة من كافة الجوانب، ومن الطبيعي أنه زوجي فسأضع يدي على كتفه.