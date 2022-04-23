هنأ العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، الشعب المصرى بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء ومناسبة عيد القيامة المجيد، وتابع:" وكل عام ومصر وشعبها الكريم بكل خير".
وفى سياق آخر قال "عبد الحافظ"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، إن القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة في محاربة الإرهاب وبذلت تضحيات من أجل عودة الحياة في سيناء خلال السنوات الماضية، وتابع:" وهذه التضحيات لا تخفى على أحد ونلمسها جميعاً".
وشدد "غريب"، على أن نجاح القوات المسلحة في حربها على الإرهاب ما كان ليتم لولا وجود استراتيجية كاملة تشترك بها كافة مؤسسات الدولة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدث العسكرى: جهود القوات المسلحة فى تطهير سيناء من الإرهاب يلمسها الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.