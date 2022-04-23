المتحدث العسكرى: مستمرون مع كل مؤسسات الدولة للتنمية وتوفير الحياة الكريمة

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج بالورقة والقلم، على فضائية "تن"، أوضح المتحدث العسكرى أن مجابهة الإرهاب ليس عملا أمنيا فقط، فالقضاء على الإرهاب لابد أن يشمل القضاء على مسبباته.. وهنا كان الإتجاه إلى التنمية وتغيير الحياة المعيشية للمواطن بالتوازى مع العمليات النوعية ضد العناصر الإرهابية بالشكل المعروف لديكم.. وهو ما أدى إلى النتائج اللى حضراتكم لمستوها واللى تناولتها تقارير دولية على رأسها تقرير الأمم المتحدة.

وشدد على أن التقرير الأممى تطرق لإستراتيجية الدولة فى مكافحة الإرهاب من خلال 3 محاور رئيسية (الأمنى - الإجتماعى - التنموى)، لذلك فنحن مستمرون مع كل مؤسسات الدولة فى التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن وعدم إغفال أهمية معركة الوعى فى المقام الأول لمقاومة التزييف المتعمد للحقائق ونشر الشائعات والأفكار الهدامة.

ونوه المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة إلى أن مراعاة البعد الإنسانى / والإجتماعى، هو عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة، إحنا بنحارب الفكر المتطرف بالفكر المعتدل والتنمية والحياة الكريمة.

وتابع أن التعامل مع العناصر اللى بتقوم بتسليم نفسها طواعية، وبعد التأكد من الجهات القضائية والمختصة أنه غير مطلوب على ذمة أى قضايا، نعمل على إعادة تأهيلهم نفسيا وفكريا وده بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على أسس علمية.

وواصل العقيد حافظ قائلا: "عشان كدا مجابهة الإرهاب إستراتيجية متكاملة تتطلب تضافر الجهود وده اللى إحنا اشتغلنا عليه الفترة الماضية ونجحنا فيه الحمد لله بشكل كبير ولسه مستمرين".

وعن جهود حرس الحدود خلال الفترة الماضية، قال المتحدث العسكرى، إن قضية ضبط الحدود من أهم القضايا يمكن ال بتهم أى دولة بالعالم لا سيما مصر بشكل خاص لما تعانيه المنطقة من حالة عدم إستقرار حولنا.

وأكد أن قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية له دور هام فى نجاح العمليات ومكافحة الإرهاب.. الحقيقة هنا أبطال قوات حرس الحدود قاموا بدور كبير فى ضبط الحدود المصرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والتى تمتد لأكثر من (5995) کم مربع.

وأشار إلى أن رجال حرس الحدود نجحوا فى إجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى سواء (تهريب - هجرة غير شرعية - زراعات مخدرة - ضبط الأسلحة والذخائر - إكتشاف وتدمير الأنفاق -... )، بالتنسيق مع كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

أما عن أبرز جهود التنمية وتحسين الأحوال المعيشية لأهالى سيناء، فأوضح المتحدث العسكرى أنه بفضل جهود القوات المسلحة فى مجابهة الإرهاب نجحت الدولة المصرية فى اتخاذ خطوات إيجابية نحو التنمية والنهوض بالاقتصاد.

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة: "بالتوازى مع الحرب على الإرهاب تساهم القوات المسلحة بما لديها من إمكانات بدعم جهود الدولة فى التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء والارتقاء بالأوضاع الإجتماعية لأهالى سيناء".

وواصل: "والحقيقة القوات المسلحة أخذت على عاتقها مهمة تنمية شبه جزيرة سيناء تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة كأحد المحاور الرئيسية لمجابهة الإرهاب".

وأشار إلى أنه بالنظر لحجم أعمال التنمية التى حصلت على مدار السنوات الماضية، يجب الأخذ فى الاعتبار هذه الأرقام:

- تم تكليف القوات المسلحة اعتبارا من 30 / 6 / 2014 بتنفيذ عدد ( 443) مشروع لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء بإجمالى تكلفة مالية ( 401) مليار جنيه تم تنفيذ ( 306) مشروع بتكلفة ( 108مليار جنيه ) بخلاف ما هو جارى/ مخطط تنفيذه الآن.

- إنشاء 5 أنفاق وكبارى (بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس) - إنشاء عدد 69 طريق بإجمالى أطوال 2530 كم.

- تطوير "مطار البردويل الدولى - ميناء العريش البحرى - بحيرة البردويل"، واستصلاح نصف مليون فدان.

- إنشاء 3 مدن سكنية جديدة وهم "مدينة الإسماعيلية الجديدة - مدينة رفح الجديدة - مدينة سلام مصر شرق بورسعيد"، فضلا عن مشروعات إسكان إجتماعى بمدن شمال ووسط وجنوب سيناء، وإنشاء 4100 بيت بدوى.

- وفى مجال الرعاية الصحية تم إنشاء العديد من المستشفيات المركزية الجديدة ورفع كفاءة المستشفيات الحالية والتى بلغت 14 مستشفى والعديد من الوحدات الصحية والتى بلغت 16 وحدة طبية وتجهيزهم بأحدث الأجهزة الطبية.

- وفى مجال المياه تم إنشاء 30 مشروع جديد لمحطات تحلية وتنقية المياه.. فضلا عن إنشاء سحارة (سرابيوم).

- أيضا كلفت الهيئة الهندسية ضمن مبادرة حياة كريمة بالعمل فى 10 محافظات تضم 27 مركزا، شملت على 184 قرية وتوابعها، وتشارك الهيئة فى إنشاء مشروعات الطرق والكهرباء والصرف الصحى والرى، بإجمالى 5207 مشروع وطبقا لما يستجد أثناء التنفيذ.

- تحقيق الأمن والإستقرار هو الضمان لمواصلة مسيرة التنمية جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة المختلفة للنهوض بوطننا والحفاظ على مصالحه.

- التوجه بخالص التحية والتقدير إلى الشعب المصرى.