صحة الإسكندرية: رفع الاستعداد بجميع المستشفيات تزامنا مع الأعياد

وقرر وكيل الوزارة، تكليف مديرى العموم ومديرى الإدارات بتكثيف المرور على الوحدات التابعة لهم، كما تقرر إلغاء إجازات أطباء الطوارئ والحميات، ومضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين فى محتلف التخصصات مع التأكيد على توفير الأمصال ومضادات السموم وأكياس الدم بالمستشفيات.
وأشار "حليم" - خلال اجتماعه مع عدد قيادات الطب الوقائى والعلاجى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومديرى عموم المناطق الطبية وإدارة برج العرب الصحية لمناقشة استعدادات المديرية والمستشفيات والإدارات التابعة لها لفترة الاحتفالات بالأعياد - إلى التنسيق مع مرفق الإسعاف على لتوفير سيارات إسعاف بنقاط تمركز بجوار الحدائق والشواطئ، كما سيتم تشغيل وحدات الاسعاف المنتشرة على طول شاطئ الإسكندرية، خاصة وأنه من المتوقع أن تستقبل الإسكندرية عدد كبير من الزوار من المحافظات الأخرى خلال الأعياد، كما تقوم غرفة طوارئ بالمديرية بالعمل على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أى حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة، وقيام إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة بالتنسيق مع الأحياء برش المنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها.
وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم تكليف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بتكثيف التفتيش على محلات بيع الأغذية خاصة محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة والباعة الجائلين، وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطارجة والأطعمة المطهية والطازجة لفحصها وضبط أى أغذية مشكوك فيها وإعدام ما بظهر عدم صلاحيته تحت إشراف مديرى عموم المناطق الطبية.
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