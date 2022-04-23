رسالة البابا تواضروس فى عيد القيامة : فرحة يجب أن نعيشها جميعا

جدة - نرمين السيد - وكتب البابا تواضروس رسالته لعيد القيامة المجيد والتى تمت ترجمتها إلى 21 لغة مختلفة، وأُرسلتإ إلى الكنائس القبطية فى جميع أنحاء العالم.

وجاء فى نصها :

"باسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين، أهنتكم جميعًا بعيد القيامة المجيد لهذا العام 2022، إلى كل الأبيار شيك والكنائس والأديرة القبطية فى مشارق الأرض ومغاربها، إلى كل الآباء المطارنة والأباء الأساقفة والاباء الكهنة والأباء الرهبان، إلى أعضاء مجالس الكنا ئس فى كل مكان، وأيضا أهنىء كل الأسر القبطية التى تحتفل بعيد القيامة المجيد، كل أسرة، كل أب وكل أم، إلى الشباب والخدام، والخادمات، أهنى الكبار والصغار أهنكم بهذا العيد المفرح الذى نحتفل به سنويا"

وتابع :"فى حياة السيد المسيح محطات كثيرة أثناء خدمته الجهرية والتى امتدت إلى أكثر من 3 سنوات كانت هناك محطات عظيمة من المعجرات، واللقاءات، والتعليم، والأمثال، التى تقابل فيها السيد المسيح مع تلاميذه ومع جموع كثيرة، سوا فرادى أو مجموعات عبر هذه الخدمة فى هذه المحطات الكبيرة، المحطة التى جمع فيها تلاميذه وذهبوا إلى منطقة قيصرية فيليس إمتى 16: 13 فى شمال فلسطين".



ثم جاءت محطة التجلى وهى محطة جمع فيها 3 من التلاميذ متى 17: 1-13، وهم بطرس ويعقوب ويوحنا بطرس يمثل الإيمان، ويعقوب يمثل الجهد، ويوحنا يمثل المحبة الإلهية.

وعلى جبل طابور، التقوا مع السيد المسيح وحضور موسى النبى وإيليا النبى (متى 17: 1-13)، وكان هناك حوارا وكان أهم ما فيه چيد با رب أن تكون هنا (متی 17: 1-13)، وهذا طلب من يعيش فى الأبدية ونور من الأبدية، وهذا ما جعل بطرس الرسول يطلب صناعة ثلاثة مظال لكى تمتد إقامتهم فى هذا المشهد المضىء والمفرح.

بعد حادثة التجلى، كما نقرأ فى إنجيل معلمنا يوحنا أو فى البشاير الأربعة بصفة عامة، وربما ذكرها القديس مرقس الرس (مرقس 9: 9) بطريقة مختصرة عندما تحدث أنا ابن الإنسان يسلم ويصلب ويموت ويقوم، فبدأ التلاميذ يتساءلون: ما هى القيامة من الأموات؟ حدث القيامة، أبها الأحياء، ليس حدثا ماضيا فى الزمن الماضى وليس حدثا تاريخيا فقط ليس احتفالنا بالقيامة المجيدة مجرد احتفال يحدث فى الماضى وانتهى القيامة انطلاقة حقيقية للوجود الأســــــمى انطلاقة الانسان بعد أن صارت الخطية تدهمه وتسقطه وتكون عاقبتها الموت.

فيها رجاء أيها الأحياء، دعونى أتوقف معكم عند المشاهد الأخيرة القيامة المشهد الأول، عند الصليب، وهو مشهد كله ألم وحزن وعلامات كثيرة.

وأضاف : كلنا اجتزنا فترة أسبوع الآلام بكل ما فيها من قراءات، ومنغصات، وألحان ومعرفة وحياة مع المخلص، وعشنا معه ساعة بساعة كانت محطة الصليب محطة ألم، ولكن هذه المحطة لها نهاية فى القبر فقد صلب المسيح على عهد بيلاطس البنطى، كما تقول فى قانون الإيمان قبر جديد لم يوضع فيه أحد من قبل، وصار القبر هو محطة قد تنتهى عندها كل الأمل محطة الموت.

وواصل : رغم أن هذه المحطة لم تطل سوى ثلاثة أيام، ولكنها كانت أيام خوف وأيام ياس وعندما نقرأ فى البشائر الأربعة، نشعر بهذه الخوف، حتى التلاميذ أنفسهم كانوا فى حالة خوف وهلع شديد. لكن الله لم يتركهم لبالوعة إلياس، بل فى اليوم الثالث وفى فجر يوم : الأحد قام من الأموات والسيد المسيح، "ليس هو هنا لكنه قام " (لوقا 24: 6). وعندما نقرأ فى انجيل معلمنا يوحنا التلاميد فرحوا عندما راو الرب" (يوحنا 20: 20)، وكانت هذه الفرحة، هى فرحة القيامة التى يسعد بها الإنسان ويفرح بها.

جاءت القيامة لكى ما تنتصر لنقول مع القديس بولس الرسول: "أین شوکت با موت؟أاین غلبتك يا هاوية" (1 كورنثوس 15: 55). قيامة السيد المسيح تختلف تماما عن كل معجزات القيامة التى أقام فيها الموتى ابن أرملة نينن، أو ابنة بايرس، أو اقامة لعازر حتى بعد أربعة أيام من تواجده فى القبر، قيامة المسيح تختلف تماما لأنها قيامة للوجود الإنسانى فى انطلاقة جديدة فى حياة الانسان. وطوبى لمن يتمتع بهذه القيامة

تجليات القيامة ليست ألفاظًا تقال إنما حياة تعاش، فى بداية كل يوم تقوم من النوم، وفى بداية كل تسبحة نقول قوموا يا بنى النور وتصير القيامة فعل وحياة وحضور يومى فى حياة الانسان وعندما تعيش فى القيامة، لا تعيش فيها فترة عيد القيامة فقط، ولكن فرحة القيامة، تمتد وتشع فى كل كنيستنا وفى كل مناسبة واعيادنا وأصـوامنا وعبر السنـة الكنسية كلها فى صلاة باكر فى كل يوم فى تمثيل كامل للقيامة، ونقول بنورك يا رب نعاين النور.

وفى كل أسبوع فى يوم الأحد، كل شهر فيطى، تحتفل يوم 29 منه بتذكارات البشارة والميلاد والقيامة، وفى كل سنة، تحتفل بعيد القيامة ليس يوما واحدا، ولكن عبر سبعة اسابع، تكتمل باليوم الخمسين فيما تسميه بالخماسين المقدسة ويصير احتفال القيامة ليس احتفال الساعة ولا اليوم ولا شهر، ولكن عبر السنة جميعها.

وفى كل طقس كمثل طقس الميطانيات، السجدات إلى الأرض، عندما تسجد إلى الأرض ونقول، يا ربى بـوع المسيح ارحمنى انا الخاطى، يسجد الإنسان ثم يقف ويقوم ويشهد أن القيامة هى التى أعطته هذه النعمة، أن يقوم من اخطائه ومن خطاياه

مختتما: فرحة القيامة يجب أن نعيشها جميعا. ويجب أن نقدمها لكل أحد فينا، وكل واحد فينا لابد وأن يكون سبب فرح للأخرين، والسؤال الذى يمكن أن نقوله لحضراتكم جميعا: هل انت تفرح انسان كل يوم هل تستطيع من خلال حديثك، أو من خلال معنى القيامة المجيد فيك، أو علاقتك بمسيحك، ومن خلال حضـورك فى كينستك، ومن خلال ممارسة الأسرار المقدسة، ومن خلال القراءة المقدسة فى الانجيل، هل تقوم ولفرح كل انسان حولك؟ هل أنت سبب فرح؟ القيامة تدعوك أن تكون سبب فرح لكل أحد.