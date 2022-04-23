بالتفاصيل.. فتح باب التحويلات للمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

جدة - نرمين السيد - شروط التقديم

وحددت الصفحة الرسمية للمدرسة على "فيسبوك" شروط التقديم كالتالى:

- أن يكون الطالب المتقدم مصرى الجنسية.

- تقبل المدرسة التحويلات من المدارس التجريبية والخاصة لغات والدولية فقط.

- حصول الطالب فى العام الدراسى 2021/2022 على نسبة 95% من مجموع الدرجات.

- اجتياز الطالب للاختبار الذى تعقده المدرسة والذى سيحدد موعده فيما بعد.

- الموافقة على اللائحة الداخلية للمدرسة.

خطوات التقديم

- ملء الاستمارة المعدة لذلك على موقع المدرسة من الرابط التالى www.eis-zayed.com وطباعتها.

- الدخول على الموقع بالرقم القومى للطالب وبريد إلكترونى مفعل.

- التأكد من صحة البيانات التى يتم إدخالها من ولى الأمر.

المستندات المطلوبة

ووفقا للإعلان، تقدم المستندات التالية داخل المدرسة:

استمارة التقدم المطبوعة من موقع المدرسة والتوقيع عليها، إثبات قيد من المدرسة معتمد بختم النسر من الإدارة التعليمية، طباعة اللائحة من موقع المدرسة والتقويع عليها، الالتزام بتقديم بيان درجات معتمد من الإدارة يفيد حصول الطالب على مجموع 95% عند قبوله وصورة شخصية.

ويكون تسليم الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة من الموقع، يتم فى أحد أيام 26 و29 و30 و31 مايو 2022، بالمدرسة من الساعة الـ9 صباحا، وحتى الـ2 ظهرا.

وشددت المدرسة على ضرورة الالتزام بالموعد للتقديم، وهو الفترة من 1 إلى 31 مايو 2022، فلن يتم استقبال طلبات بعد ذلك.

ولفتت إلى أن الصف الثانى برياض الأطفال لا توجد له تحويلات لعدم توافر أماكن.

المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

هى أول مدرسة حكومية دولية فى إفريقيا والشرق الأوسط، تم افتتاحها عام 2014 بناء على بروتوكول تعاون ثلاثى بين منظمة البكالوريا الدولية IBO والمؤسسة الراعية "مدارس جرين لاند الدولية"، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وحصلت المدرسة على الاعتماد الدولى للبكالوريا الدولية IB لبرنامج السنوات المتوسطة من منظمة البكالوريا الدولية، وشهادة الأيزو 9001، كما نالت اعتماد البرنامج الابتدائى والبرنامج المتوسط من منظمة الجودة البريطانية BSI، وشهادة تميز للدمج من عدة منظامت أهلية ووزارة التضامن الاجتماعى.

وتمنح المدرسة للطلاب الملتحقين بها، شهادة البكالوريا الدولية IB.