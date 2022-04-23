محافظ الجيزة يحضر قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - زار أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم السبت، مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة وكان فى استقباله الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وقد شهد محافظ الجيزة قداس عيد القيامة المجيد بمقر الكنيسة مقدما التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة، مؤكدا على العلاقة التى تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتى تعد تجسيدا حقيقيا للوحدة والإخاء التى يشتد بهما الوطن فى مواجهة الصعاب والتحديات، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعيا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كى تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

ومن جانبه عبر الدكتور القس بشير أنور نودى عن سعادته لحرص المحافظ اللواء أحمد راشد وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية الحضور ومشاركتهم الإحتفال بعيد القيامة المجيد كما أثنى على المجهودات المبذولة للنهوض بمختلف المجالات بالمحافظة مؤكدا أن الوحدة الوطنية وروح المحبة والتعاون والترابط التى تجمع أبناء الوطن ستظل الصخرة التى تتحطم عليها كل المؤامرات لتظل مصر واحة للأمن والأمان.

رافق المحافظ خلال زيارته السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والسيد محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة ومديرى المديريات وعدد من أعضاء مجلس النواب بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة.