سفير مصر فى فيينا يشارك فى قداس عيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - كما شارك فى القداس القنصل العام باسم طه والمستشارة الثقافية الدكتورة علا عبد الجواد ونخبة من قيادات النادى المصرى فى فيينا وأبناء الجالية المصرية فى النمسا. تضمن القداس تهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة العيد إلى أقباط مصر فى الخارج. وحرص السفير الملا على الالتقاء بالأقباط ونقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم بمناسبة العيد. حضر القداس عدد كبير من أقباط النمسا ورأس الصلاة كهنة الكاتدرائية.

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