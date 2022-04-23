ممثل الأغلبية مُهنئًا الأقباط فى عيد القيامه:" مصر ستظل وطنًا واحدًا يجمعنا جميعًا "

/693823/ممثل-الأغلبية-مهنئا-الأقباط-فى-عيد-القيامه-مصر-ستظل-وطنا-واحدا-يجمعنا-جميعا

تقدم النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد قائلا:" نهنئ الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد .. ونتقدم بتهنئة خاصة للقامة الوطنية المخلصة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، داعيين الله عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية".

دوت الخليج جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى مؤكدا على أن مصر ستظل وطنًا واحدًا يجمعنا جميعًا .. نتشارك فيه الآمال والتحديات والتطلعات.. ونتقاسم فيه الأفراح والمناسبات؛ فمصيرنا واحد ونسيجنا واحد. كل عام والأخوة الاقباط وشعب مصر العظيم ووطنا الغالي بخير وأمن وسلام. وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد بعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر وشعبها بالخير والمحبة والسلام.

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