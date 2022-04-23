/693822/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-22-خيرت-الشاطر-يهدد-شيخ-سيناء-والشعب-يسعى-لسحب-الثقة-من-مرسي

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22، حوار بين “موريس” وزوجته الذين يسعون لترك مصر بسبب سوء الأحوال التي تمر بها في ظل حكم محمد مرسي، ولكن يتفاجيء موريس برد قعل زوجته التي ترفض السفر حتى تأخذ حق نجلها من محمد مرسي وكل من تسببوا في قتله.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22

ورصدت الحلقة أيضا سعي الشعب لسحب ثقة محمد مرسي من خلال إمضاء مليون استمارةمشيرين أنه بعد أول 100 ألف ستقف الناس بجانبهم وستساندهم، ومن ثم سيأخذون الاستمارة ويتقدمون بطلب سحب الثقة من محمد مرسي عن طريق المحكمة الدستورية.

كل تلك الأشياء دبرتها حركة تمرد الذي وصفها اللواء زكريا “كريم عبد العزيز” قائلا: “هي انك تقولي لا لو حاجة مش عجباك”.

وترصد الحلقة أيضا وجود عناصر أجنبية في مصر لكي تجند الشباب وارسالهم إلى سوريا.

الرئيس السيسي: لو مقدرناش نحمي المصريين يبقى نروح نموت أحلى

انتقل المشهد لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع سابقا، اذ تحدث عن محاولة الاخوان من إثارة الفتنة حول الجيش المصري، ولكن يؤكد الرئيس السيسي ثقته في الشعب المصري قائلا: “الشعب المصري عمره ما يشك في نزاهة وشرف القوات المسحلة ولا انه يشك في قوة الجيش المصري، من واجبنا نحمي كل مصري ولو مقدرناش نعمل كدة نروح نموت أحسن، لازم نطمن كل مصري في بيته”.

وتابع في مؤتمره الصحفي، مطمئنا الشعب: “المصريين لما أرادوا التغيير غيروا مصر كلها، الجيش لما نزل نزل يحميكم ومترددش لحظة، احنا ايدينا تتقطع قبل ما تمسكم”.

خيرت الشاطر يتخوف من مقارنة كلمة وزير الدفاع “السيسي” بكلمة محمد مرسي في أي مناسبة

بعد انتهاء مؤتمر الرئيس السيسي، علق خيرت الشاطر على هذا الأمر قائلا: “معجبنيش كلمة وزير الدفاع”، ليقول له محمد عزت: “شوفت الكلمة وأعتقد مفيهاش أي حاجة تدل انه بيدبرلنا لحاجة”.

ليتابع خيرت الشاطر: “مفيش حاجة بتتدبرلنا هو مش هيورط نفسه واتكلم عشان الهجوم اللي هيحصل في الجيش، ولكن خايف من المقارنة، الناس هتقارن بين كلام وزير الدفاع وبين كلام رئيس الجمهورية في أي مناسبة ومش هتكون في صالحنا”.

بديع يحذر مرسي قبل خطاب عيد العمال: “إقرأ الخطاب وقلل الارتجال”

ورصدت الحلقة تعليمات مرشد الاخوان “بديع لمرسي في عيد العمال، اذ أشار رجاله بأن خطاب عيد العمال يجب أن يكون مختلفا كي يوضح أن مرسي قريب من شعبه، ثم ينتهي حوارهم بتعليمات بديع لمرسي قبل كلمته في عيد العمال، اذ قال: “اقرأ الخطاب المطلوب قبل ما تطلع وقلل الارتجال”.

خيرت الشاطر يهدد شيخ سيناء بعد رفضه التعاون معه

ثم يرصد المشهد حوار بين خيرت الشاطر وشيخ سيناء لضمه إلى أعمالهم الإرهابية وعمليات نهبهم للبلاد ويدور الحوال على النحو الاتي، يشير الشاطر بأنه أخذ على خاطره من شيخ سيناء بسبب عدم تعاونه معهم في تجارة المقاولات، ليقول له الشيخ أحمد: “مش أنا اللي عملت المشاكل انتو اللي عملتوها ووقفتوا الشغل عشان يفضل بتاع الاخوان بس هو اللي يشتغل واللي يقرب من أكل عيشنا مش بنسكتله”، فيعرض عليه الشاطر المشاركة لكن يرفض الشيخ أحمد قائلا: “كأنك بتقول تاخدلك قرشين وتبيع أهلك وناسك أظن أن أهل سينا مقالولكش ان الشيخ أحمد مستحيل يبيع أهل”.

ليطلب منه الشاطر طلبه الاخير وكأنه يهدده: “خليك معايا عشان نكسب كلنا، فيه شغل تاني زي الحدود واللي بيعدي الحدود عايزينك تظبط مصالحنا هناك”، وينتهي بتهديد الشاطر للشيخ أحمد اذ يقول له: “واضح انك انت كمان متعرفنيش، ابقى انتظرني عشان أردلك الزيارة”.

انتهاء مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22 بتسريب جديد لـ خيرت الشاطر

وتنتهي الحلقة 22 من مسلسل الاختيار 3 بتسريب جديد كعادتها لفضح خيرت الشاطر اذ قال فيه: “ أنا والناس اللي اتعاملت مع عبد المجيد محمود طول تاريخه، أو مع عادل عبد السلام جمعة كقاضي كلنا لا نثق في هؤلاء الناس بنسبة واحد في المليون”.