/693821/فريدة-الشوباشي--جمال-عبد-الناصر-هو-عمر-بن-الخطاب-العصر-الحديث

قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إن هناك ثوابت في الدين لايمكن الإقتراب منها، مثل وجود الله عزو وجل وأن الله إله واحد لاشريك له.

دوت الخليج

وأضافت النائبة فريدة الشوباشى ، خلال حوار ببرنامج " سابع سما "، علي فضائية " النهار "، مساء اليوم السبت، أنها ضد محاولات فرض الرأي بأى حال من الأحوال، قائلة : أنا معنديش وسيلة أفرض بيها رأيي علي أي حد في أي حالة وأنا مع الحرية الكاملة”

فريدة الشوباشي: خرجت فى مظاهرات ضد العدوان الثلاثي

وأضافت عضو مجلس النواب، “مكنتش عايزة أفرض رأي علي أحد ومحصلش غير في الوقت اللي كنت حابة أدافع عن بلدي”، مشيرة الى انها تصدت للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك فى احد المرات عندما قال " أنا حريص علي عنصري الأمة "، فردت علية قائلة : في مقال تحت إسم " بل عنصر واحد ".

وذكرا النائبة فريدة الشوباشي، انها خرجت فى مظاهرات ضد الدوان الثلاثى على مصرعام 1956، وكنت وقتها “مسيحية الديانة”، وخرجت فى مظاهرات فى 1973 ضد الاحتلال الاسرائيلى وكنت وقتها قد دخلت للإسلام، وشاركت فى مظاهرات في 76 ضد العدوان الإسرائيلي وفي الحالتين كنت نفس الشخصية.

فريدة الشوباشي : العدالة الإجتماعية أهم شيئ في حياتي

وأشارت فريد الشوباشي ، أن العدالة الإجتماعية من أهم الأشياء التي تولي لها إهتمام كبير في حياتها، قائلة “أنا من عائلة بسيطة ومتواضعة و والدي كان عامل، و العدالة الاجتماعية من أفضل الصفات العظيمة التي تجلعني أحب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بصورة غير طبيعية .

ونوهت فريدة الشوباشي ، أنها كتبت مقال ووصفت فية الرئيس الراجل جمال عبد الناصر بأنه " عمر بن الخطاب "، العصر الحديث، وخلال دراستي للشريعة الاسلامية” تيقنت انه مفيش كاتب ولا مؤرخ لدية حس العدالة مثل عمر بن الخطاب.