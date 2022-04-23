/693820/مستقبل-وطن-الغربية-ينظم-قافلة-طبية-شاملة-للكشف-على-غير-القادرين

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة الغربية، بقيادة النائب محمد العريبي، أمين المحافظة، بالتعاون مع مستشفى الواحة التخصصي، قافلة طبية شاملة بمركز سمنود، لاجراء الكشف الطبي على غير القادرين وتوزيع الأدوية بالمجان.

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وجاءت القافلة في اطار دور الحزب المجتمعي في المساهمة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر غير القادرة واستجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مساهمة المجتمع المدني نحو توفير حياة كريمة وتحسين سبل معيشة المصريين.

وشملت التخصصات الآتي ( باطنة - عيون - أسنان- تحاليل صدر - أوعية -أشعة - رمز - أنف وأذن- جلدية - نسا وتوليد - تغذية - مسالك - عظام - قلب - جراحة عامة).

القافلة أجرت الكشف على ١٤٦٣ وصرفت ٦٤٢ روشتة

وشاركت في القافلة، عددًا من المراكز المتخصصة في الأشعة (مركزين) ومركز بصريات بخصومات خاصة للمرضى، وعددًا من شركات الأدوية، حيث تم توقيع الكشف على ١٤٦٣ حالة وصرف ٦٤٢ روشتة علاج.

ويتوجه الحزب بخالص التحية والتقدير للسيد الدكتور محمد كامل الأسود نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى الواحة، على جهوده وتعاونه المثمر في تنظيم هذه القافلة.

مستقبل وطن الغربية ينظم قافلة طبية شاملة للكشف على غير القادرين