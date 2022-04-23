أخبار مصرية

مستقبل وطن الغربية ينظم قافلة طبية شاملة للكشف على غير القادرين  

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

/693820/مستقبل-وطن-الغربية-ينظم-قافلة-طبية-شاملة-للكشف-على-غير-القادرين

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة الغربية، بقيادة النائب محمد العريبي، أمين المحافظة، بالتعاون مع مستشفى الواحة التخصصي، قافلة طبية شاملة بمركز سمنود، لاجراء الكشف الطبي على غير القادرين وتوزيع الأدوية بالمجان.

دوت الخليج

وجاءت القافلة في اطار دور الحزب المجتمعي في المساهمة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر غير القادرة واستجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مساهمة المجتمع المدني نحو توفير حياة كريمة وتحسين سبل معيشة المصريين.

وشملت التخصصات الآتي ( باطنة - عيون - أسنان- تحاليل صدر - أوعية -أشعة - رمز - أنف وأذن- جلدية -  نسا وتوليد - تغذية - مسالك - عظام - قلب - جراحة عامة).

القافلة أجرت الكشف على ١٤٦٣ وصرفت ٦٤٢ روشتة

وشاركت في القافلة، عددًا من المراكز المتخصصة في الأشعة (مركزين) ومركز بصريات بخصومات خاصة للمرضى، وعددًا من شركات الأدوية، حيث تم توقيع الكشف على ١٤٦٣ حالة وصرف ٦٤٢ روشتة علاج.

ويتوجه الحزب بخالص التحية والتقدير للسيد الدكتور محمد كامل الأسود نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى الواحة، على جهوده وتعاونه المثمر في تنظيم هذه القافلة.

b8770ca62f.jpg

 

 

effceab3f5.jpg

 

 

20172593af.jpg

 

 

2356f5cb6e.jpg

 

 

86ecaf0299.jpg

 

 

94aaf59d25.jpg

 

 

337d452b1f.jpg

 

 

be50d58a99.jpg

 

 

08f3dad04e.jpg

 

 

0a8d98eee9.jpg

 

 

10646b885d.jpg

 

 

5ae512dc68.jpg

 

 

2b34811193.jpg

 

 

a02a19da64.jpg

 

 

58f2a55c98.jpg

 

 

مستقبل وطن الغربية ينظم قافلة طبية شاملة للكشف على غير القادرين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستقبل وطن الغربية ينظم قافلة طبية شاملة للكشف على غير القادرين   على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا