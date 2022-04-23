/693818/الإمام-الأكبر-يقرر-مضاعفة-دعوات-الإفطار-الجماعي-للطلاب-الوافدين-بالجامع-الأزهر

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، تنفيذ مبادرة "إفطار الطلاب الوافدين" بالجامع الأزهر، وشارك في توزيع الوجبات.

دوت الخليج

وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تم مضاعفة دعوات الإفطار للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر لتصل إلى ٣٠٠٠ دعوة، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب الوافدين في هذه المبادرة، وذلك بعد زيادة أعداد الطلاب الذين سجلوا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

مضاعفة دعوات الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر

ومن جانبهم عبر الطلاب والطالبات الوافدين، عن امتنانهم وشكرهم لفضيلة الإمام الأكبر، والأزهر الشريف على رعايتهم لهم وتكفلهم بتقديم وجبات متميزة لهم، مختتمين بقولهم: شكرًا أبو الوافدين" يقصدون فضيلة الإمام الأكبر" ونحمد الله على نعمه الكثيرة وعلى نعمة الأزهر.

وتم فتح باب التسجيل في المبادرة للطلاب الوافدين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، بحيث يكون التسجيل بشكل يومي، ويحصل كل طالب على رقم تسجيل ليجد وجبته جاهزة في مكان محدد وبشكل منظم في صحن الجامع الأزهر مع إخوانه من الطلاب الوافدين.

رابط التسجيل:

https://service.azhar.eg/Services/eftar