وزير السياحة: إجراءات صارمة مع مخالفي ضوابط رحلات وبوابة العمرة

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الوزارة ستتخذ إجراءات جادة وصارمة تجاه أي تلاعب أو تحايل فيما يخص رحلات وبوابة العمرة المصرية، وأنه سيتم الإغلاق الفوري لأي شركة سياحية تقوم بأي مخالفات في تسفير المواطنين بالمخالفة لقانون بوابة العمرة المصرية.

وأشار إلى أنه يتم الآن العمل على منظومة إنشاء قواعد البيانات موحدة خاصة بالعاملين بقطاع السياحة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما يجري العمل أيضًا على الانتهاء من كل من منظومة ميكنة خدمات القطاع الفندقي والسياحي وفقًا للقانون الجديد خلال أسابيع.

وأوضح أنه سيتم العمل على إطلاق الموقع الترويجي، بالإضافة إلى ميكنة شراء تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف إلكترونيًا والتي تم تنفيذها حتى الآن في 30 موقعا أثريا، وبوابة سياحة اليخوت، وأبرز بعض ما يتم في ملف تطوير الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف منها افتتاح مطعمين في منطقة الهرم قبل شهر يونيه المقبل، وما تم لتطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي.

واختتم حديثه بتقديم الشكر للجميع ولقيادات والعاملين بوزارة السياحة والآثار لما يقوموا به من جهود، وكذلك القطاع السياحي الخاص على المساندة القوية والصلابة الذي أظهروها خلال الأزمة واستجابتهم السريعة، وأكد على دعم الحكومة المصرية لقطاع السياحة المصري للنهوض به ولتصبح مصر في مكانتها السياحية التي تستحقها في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وكانت وزارة السياحة والآثار قررت مد موعد عودة رحلات الطاقة التشغيلية الخاصة بشهري رجب وشعبان معا في حال رغبة الشركات في ضم طاقة الشهرين معا لتنفيذهما بشهر شعبان ليكون أقصي موعد لعودة تلك الرحلات هو 5 رمضان بدلا من الموعد الذي كان محدد في الاول من ابريل القادم مع استمرار موعد عودة رحلات الطاقة التشغيلية لشهر رجب بحد أقصى الأول من إبريل ورحلات الطاقة التشغيلية لشهر شعبان بحد أقصى 10 رمضان كما هى دون تغيير.

وأكدت الوزارة أنه سبق وتم الموافقة علي مد موعد مراجعة الطاقة التشغيلية لشهر رجب حتى 5 من شهر شعبان الجاري، بالإضافة إلي الموافقة علي مد موعد مراجعة الطاقة التشغيلية لشهر رجب طوال شهر شعبان على أن يكون أقصى موعد لعودة تلك الرحلات في الاول من أبريل القادم.