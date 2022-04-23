نيابة عن رئيس الوزراء.. وزير الدولة للإنتاج الحربى يحضر قداس عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - حضر المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث عقد القداس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية وترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسط مشاركة كبيرة من السادة المسؤولين بالدولة.





نقل وزير الدولة للإنتاج الحربى تمنيات دولة رئيس مجلس الوزراء بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بوافر الصحة ودوام التوفيق وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام، وتأكيده على أن قيمة المواطنة التى تسود بين جموع الشعب المصرى بمختلف أطيافه ومعتقداته ستظل صماما لفرض صلابة ووحدة هذا الشعب الذى يكتسب عظمته من تنوعه. وأثنى وزير الدولة للإنتاج الحربى على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك حرصا على سلامة وصحة الجميع، مضيفا أن حلول عيد القيامة المجيد بالتزامن مع شهر رمضان المبارك يمثل علامة طيبة تعكس حالة المحبة والتعايش السلمى بين أبناء الوطن. من جانبه توجه البابا تواضروس الثانى بالشكر لرئيس الوزراء على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته للحكومة بالتوفيق فى مساعيها للبناء والتنمية فى ظل الجمهورية الجديدة وتمنياته للدولة المصرية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء، كما قام بشكر المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى على مشاركته الكريمة بالقداس.

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