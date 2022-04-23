ترجمة رسالة البابا تواضروس لعيد القيامة إلى 21 لغة

جدة - نرمين السيد - وتحدث قداسة البابا فى رسالته الرعوية عن محطات فى خدمة السيد المسيح الجهرية على الأرض مثل المعجزات والتجلى، ومشاهد سبقت القيامة مثل الصليب والقبر، ثم تجليات القيامة فى حياتنا. ونشرت الرسالة مترجمة لـ 21 لغة مختلفة لتتناسب مع اتساع البلاد التى تخدم بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التى يتحدثها أبناؤها.

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