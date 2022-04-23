بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر يترأس قداس عيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - شارك فى القداس عدد من أساقفة وقساوسة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والمئات من أبناء الكنيسة الكاثوليكية.

وحضر القداس ممثل عن رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والقيادات السياسية والشعبية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وألقى البطريرك عظة العيد التى جاء فيها : "لنرفع صلاتنا متحدين مع قداسة البابا فرنسيس وسائر أخوتنا البطاركة والأساقفة وكل المحتفلين بعيد القيامة، داعين أن يبسط القائم من بين الأموات سلامة على عالمنا المثقل بالحروب والمعاناة، و يعمق الرجاء فى قلوب البشر جميعا.

وتابع : "لنصلى من أجل العائلات المكافحة الأمينة، والعائلات المجروحة قلوبهم و المتألمين بكل نوع.. نصلى معا من أجل وطننا الغالى مصر خاصة فى هذه الأيام المباركة التى نعيش فيها معاً عيد القيامة المجيد وشهر رمضان المبارك حتى تكون فرصة لاسترداد مزيد من السلام والرجاء والعمل من أجل بناء ونشر ثقافة الحياة.. نصلى من أجل رئيس الجمهورية وكل المعاونين له فى خدمة الوطن و قيادته، لكى يؤيد الرب مسعاهم و يكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق لبناء مستقبل أفضل لكل المصريين".

وجرى القداس وسط تدابير صحية وتطبيق كامل لإجراءات التباعد الاجتماعى بين المصلين لمنع انتشار عدوى فيروس الكورونا.

وتحتفل الكنائس المصرية غدا بعيد القيامة المجيد، بعد انتهاء فترة الصوم الكبير التى امتدت 55 يوما.