/693815/مسلسل-المشوار-الحلقة-22-شامل-يتحرش-بـ-دينا-الشربيني-ومحمد-رمضان-يقتحم-عليهما-المنزل

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 22.

أحمد كمال يخرج على ذمة التحقيق

خرج وجيه -أحمد كمال- على ذمة القضية بكفالة، وعلى الجانب الآخر وافقت ورد على إجراء مكالمة هاتفية معه.

شامل يهدد ندى موسى

هدد شامل حبيبته عزة -ندى موسى- بوصلات أمانة لها عنده إذا عملت دون أذنه شارطًا عليها أن يتقاسم معها أرباح العمل الجديد.

حقق أحمد مجدي مع شقيقة ورد حول هروب الأخيرة مع ماهر وتورطها في قضية الآثار التي تدور حولها أحداث المسلسل منذ البداية.

سيد رجب يمنع ابنته من الخروج

منع سيد رجب ابنته ثراء جبيل من الخروج بعدما رفضت الرجوع لزوجها علي الطيب، وعلى الجانب الآخر نصحت ورد شامل بأن يتزوج من عزة فغازلها ووضع يده على شعرها ومن ثم صرخت وقامت بماهجمتها فطلب رحيم والده ماهر في الهاتف الذي كان بالصدفة أتيا للمنزل وأخبره ليصعد الآخير ويكسر عليهما الباب وتنتهي أحداث مسلسل المشوار الحلقة 22.

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

مواعيد عرض مسلسل المشوار

تعرض قناة dmc مسلسل "المشوار" بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 8 مساءً حيث يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق