/693814/أول-تحرك-قانونى-فى-أزمة-بدل-سوتس-محكمة-القضاء-الإدارى-تنظر-غدا-وقف-عرض-المسلسل

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى توفيق، غداً الأحد، أولى جلسات نظر دعوى وقف مسلسل " سوتس " وذلك على خلفية "أزمة البدل "وامتناع المنتج طارق الجنانينى عن سداد قيمتها البالغة 2 مليون و700 ألف جنيه لشركة أورنجسكوير للأزياء.

دوت الخليج

الدعوى التى تنظرها محكمة القضاء الإدارى تقدم بها رسميا المحامى كمال شعيب وكيلا عن حاتم حسن حافظ مالك العلامة التجارية لشركة الأزياء أورنجسكوير ، وحملت رقم 45494 لسنة 76 شق مستعجل

القضاء الإدارى ينظر غدا جلسة لوقف عرض مسلسل سوتس بسبب أزمة البدل

وتضمنت أوراق الدعوى طلب واضح بوقف عرض المسلسل وذلك بسبب إخلال المنتج طارق الجناينى بالاتفاق المبرم مع شركة الأزياء، حيث امتنع عن سداد قيمة البدل التى ظهرت فى المسلسل والتى ارتداها نجوم العمل مثل الفنان آسر ياسين الذى يقوم بدور المحامى زين ثابت والفنان أحمد داود الذى يقوم بدور المحامى أدم منصور والفنان محمد شاهين الذى يقوم بدور المحامى قدرى الزيات .

وقال كمال شعيب محامى شركة الأزياء " أورنجسكوير " أن الشركة ابتكرت تصميمات جديدة للبدل تناسب العمل التليفزيونى لكى تخرج النسخة العربية من مسلسل سوتس تضاهى النسخة الأجنبية، وجرى الاتفاق بين المنتج طارق الجنانينى ومالك شركة الأزياء حاتم حافظ بمقابل مادى إضافة إلى كتابة اسم شركة الأزياء على تتر المسلسل، غير أن ما حدث على أرض الواقع مخالف للإتفاق

وأوضح كمال شعيب محامى شركة الأزياء "أورنجسكوير "، أن المنتج طارق الجناينى لم يسدد قيمة البدل البالغة 2 مليون و700 ألف جنيه ، ولم يكتب اسم الشركة على تتر المسلسل وهو ما يعد إخلال واضح بالاتفاق