/693813/مسلسل-المداح-2-الحلقة-23-الإبل-هي-كلمة-السر-في-مقتل-عادل

مسلسل المداح 2 الحلقة 23

تبدأ الحلقة 23 من مسلسل المداح 2، بصدمة صابر بعد رؤية شئ في هاتفه، وتطلب أم صابر من أخته الاستيقاظ والاتصال بصابر لأنها لم تجده في فراشه، وتحدث مشادات كلامية بين ملك ورحاب، وتقطع ملك صراخ رحاب فيها بأنها تعلم قتلها له، يطلب صابر مجئ أبو الخير ويخبره بمقتل عادل ولكن يتهمه أبو الخير بقتله ولكن يخبر صابر أن الذي قتل عادل هي مليكة الجنية "ملك" ويصاب أبو الخير بحالة من الصدمة ويقول له بأنه سيتصرف في الجثة. وتخبر ابنة صفاء أم صابر واخته حول تقدم الدكتور الجامعي لها، ويذهب صابر في غضب إلى مكتب ملك ويطلب لقائها لتخبرها السكرتيرة بأنها في دبي وستأتي في غضون يومين، وتذهب ابنة صفاء لوالدتها في المستشفى لتخبرها بالخبر وتفرح صفاء لها. ويتحدث حسن مع أبو العز بشأن زواجه من هبه، وأنه غير خائف من منال، وتذهب رحاب إلى المكان الذي يظهر فيه جن والدها، ولكنها تتذكر كلام صابر بشأن أنه هذا الطيف ليس أباها ولكنها ملكية متجسدة في دور أبيها، وتتحدث منال مع عبد الرازق عن حسن، التي تسأله عن تحركاته وتطلب منه أن يبلغها بكل ما يحدث داخل الوكالة.

مقتل عادل واتهام صابر

ويتوجه صابر إلى مكان تواجد جثة عادل ولا يجدها، ويخضه عم جميل الذي يسأله عن سبب تواجده، وهل جاء إلى هنا أمس أم لا، ويطلب منعه ألا يبيع الأرض، ثم يذهب ويخبره بأنهم سيتقابلوا في صلاة الفجر، وتصعد منال لتجد رحاب تتحدث مع نفسها، وتخبرها رحاب بتهديد ملك لها كما تسألها هل ترى والدهم لتخبرها منال أنه زارها في المنام العديد من المرات.

وذهبت جميلة للشيخ عبد الرحمن، الذي فرح كثيرًا بمجيئها له، ويتعاتبوا سويًا ويطلب منها الحرص على نفسها، ويرقي صابر رحاب ثم يتحدثوا بشأن سبب فعل ذلك معهم ويطلب منها صابر الحفاظ على الأذكار وتحصين نفسها، يخرج صابر في صباح اليوم التالي منه غرفته وتخبره سهيلة بشأن تقدم الدكتور لها ويرحب بذلك كثيرًا، تذهب رحاب للشركة لتجد شخص آخر مكانها ويخبرها الموظف أنها قرارات إدارية وتخبره أنها اتت لتأخذ أشيائها وترحل.

تعاون مليكة وأبو الخير

ويتصل صابر بالشيخ عبد الرحمن، ويخبره بأن سبب مقتل عادل هو أبو الخير المسخر من مليكة، ويخبره صابر أن عادل قبل وفاته أخبره عن الإبل ثم يطلب منه الشيخ عبد الرحمن أن يأتي إليه، ويتحدث حسن مع سهيلة عن الدكتور الجامعي الذي تقدم لها، ويتظاهر بأن ليس لديه شبكة في هاتفه ثم يدخل غرفة هبه ويضع بها عمل، ثم تحضر هبه من العمل وعندما يسألها عن سبب عدم ظهورها على الواتساب، تخبره بأن صابر طلب منها عمل بلوك له.

تتحدث ملك مع أبو الخير بشأن المحطة القادمة، ويخبرها بأنه قلق بشأن تمسك صابر بالأرض، ويقف الشيخ عبد الرحمن أمام المرآه ليتطلع في العلامة التي بوجهه ثم تظهر مليكة له على فجأة وتنتهي الحلقة.