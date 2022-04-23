/693812/وزير-الزراعة-يهنئ-الأخوة-الأقباط-بمناسبة-عيد-القيامة-المجيد

أرسل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين والقيادات بالوزارة، برقيـة تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيدة داعيا المولى تبارك وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على قداسته وجميع المصريين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه".

دوت الخليج

وزير الزراعة يهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

كما تقدم القصير بخالص التهاني الى جميع الاخوة الاقباط العاملين بوزارة الزراعة بهذه المناسبة.

وزير الزراعة: الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية

وكان قد ألقى الدكتور السيد القصير وزير الزراعة كلمة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اثناء افتتاح موسم حصاد القمح اليوم من توشكى.

وأكد القصير فى كلمته، أن دول العالم تواجه حالياَ العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى أزمة أضطراب سلاسل أمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسيه الأوكرانية،و من هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب،ولذلك نجد ان ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن مشكلة العجز الغذائى، لم تعد مجرد مشكلة إقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمى ، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية .

وتابع أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للإقتصاد القومي نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية بالاضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة ، كما انه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة.