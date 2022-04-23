مكتوب عليا الحلقة 22.. أكرم حسني يُطلق هنادي مهنا وأيتن عامر ويتعرض للسرقة

/693808/مكتوب-عليا-الحلقة-22-أكرم-حسني-يطلق-هنادي-مهنا-وأيتن-عامر-ويتعرض-للسرقة

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22، بدأت بمعرفة سلمى “هنادي مهنا”، بما فعله جلجل “أكرم حسني” في الحلقات السابقة وهو من اعترف بها بنفسه اعتقادا منه أنه يتحدث مع روقة “أيتن عامر”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22

ورصد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22 انفعال سلمى على جلجل بعدما علمت بكل الحقيقة، وعندما تأخذ والدها لترحل تكتشف شفاءه من المرض الذي كان يصيبه ويعترف هو الأخر بما فعله جلجل به أثناء مرضه ويطلب منه تطليق ابنته سلمى.

تشاهد عائلة علا خطيب شقيقة جلجل “هلا رشدي” كل تلك الازمات وسرعان ما تنسحب من حفل الخطوبة، في حين أن جلجل يذهب لـ روقة ويقوم بتطليقها، متهما إياها بأنها السبب في كل ما حل به من أزمات ومشاكل.

والدة جلجل تتنازل عن كل ممتلكتها لـ روقة

وسرعان ما يتفاجئ جلجل بأن والدته قد كتبت كل ممتلكتها الي روقة، ثم تقوم بطرده من المنزل عقابا له بما فعله في روقة فيضطر جلجل الذهاب لمنزل صديقه كي يقيم به.

جلجل يتفاجئ بعودة بصره

يستقيظ جلجل في اليوم التالي ليتفاجئ بعودة بصره مرة أخرى ، ولكن تظهر على يده كتابة جديدة وهي “هتتسرق” “تسريبات” فيبدأ في البحث عن سر تلك الكتابة، ولكن سرعان ما يتذكر حسابه في البنك الذي يحتوي على 300 ألف جنيه فيذهب لسحبهم.

جلجل يتعرض للسرقة رغم احتياطاته

يذهب جلجل لسحب أمواله من البنك ويضعها في منزل صديقه، ولكن يخبره جاره بضرورة تصليح مواسير الحمام بسبب وجود تسريبات له، فيعرف جلجل ان هذه سبب الكلمة المكتوبة على يده، ولكن عندما يأتي السباك يقوم بضربه على رأسه وتنتهي الحلقة على هذا المشهد، فهل يتعرض جلجل للسرقة من قبل السباك؟

مسلسل مكتوب عليا

جدير بالذكر، مسلسل مكتوب عليا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، والإنتاج لـ كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته كلا من آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا.