حسام موافي : الغش في الزواج خطير ومعرفة عيوب الآخرين ليست غيبة...

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مرض الذئبة الحمراء لا علاقة له بالحمل أو الزواج، ولا ينبغي تأخير الزواج بسببه.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، لكن الشرط الوحيد أن يعرف المتقدم للزواج من المصابة بهذا المرض بحالتها حتى لا يكون غشًا.

وأردف أن الحمل ممنوع مع بعض أنواع الأدوية التي يتناولها مريض الذئبة الحمراء، ويكون العلاج لفترة مؤقتة حتى يدخل المرض مرحلة السكون.

واختتم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الغش في الزواج خطير جدًا، موضحًا أن ذكر عيوب الآخرين في حال السؤال عنه بسبب الزواج لا تعتبر غيبة ولا نميمة.

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