المسيحيون يتوافدون على الكاتدرائية للمشاركة فى قداس عيد القيامة (صور)

جدة - نرمين السيد - وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد القيامة، واستعدت الكاتدرائية المرقسية لترتيب صلوات القداس.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قررت إقامة قداس عيد القيامة المجيد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، ويشاركه فيه لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة برئاسة المُعلم إبراهيم عياد.

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