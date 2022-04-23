محافظ الاسكندرية عقب افتتاح مراكز شباب جديدة: إضافة متميزة لدعم الرياضة

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بالافتتاحات الجديدة التى تمت اليوم، بعدد من مراكز الشباب بالمحافظة مؤكدا أنها تعد إضافة متميزة لدعم النشاط الرياضى بمحافظة الإسكندرية.





جاء ذلك على هامش قيامه والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، بتدشين عدد من الافتتاحات الجديدة ومشروعات التطوير فى 4 مراكز شباب على مستوى الإسكندرية شملت: مركز شباب الحرمين، ومركز شباب السيوف 2، ومركز شباب النصر، ومركز شباب الحرية بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ورؤساء الإدارات المركزية ورؤساء المراكز الشبابية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية.

وتوجه المحافظ بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر للأنشطة الرياضية والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا حرص المحافظة على دعم الأنشطة الرياضية وتقديم الدعم الكامل لأولادها الرياضيين.

وأشار إلى أهمية الرياضة فى بناء الإنسان وضرورة حث الشباب على المشاركة فى الفعاليات الرياضية والاجتماعية داخل المحافظة، موضحا أن الشباب هم طاقة المجتمع ولابد من توجيههم ورعاياتهم وملء أوقات فراغهم بشكل إيجابى.

وتضمنت الافتتاحات بمركز شباب الحرمين: افتتاح المبنى الإدارى الجديد، وافتتاح ملعب كرة القدم المطور، وافتتاح صالة النشاط الاجتماعى ونادى المرأة، وافتتاح ملعب كرة السلة، ووضع حجر الأساس لإنشاء حمام سباحة، كما تم تفقد معرض ومعسكر كشفى، والمشروع الرياضى للفتاة والمرأة والمشروع الرياضى للرواد، وفى مركز شباب السيوف 2 تم افتتاح المركز وتفقد أنشطته، وتفقد ورشة عمل للبرلمان، وتفقد العروض الكشفية، والرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع اليونيسيف، وألف بنت ألف حلم.

وفى مركز شباب النصر؛ تم افتتاح مركز تخاطب وتعديل السلوك، وافتتاح مشغل الخياطة، وافتتاح مقر برنامج مشوارى، وافتتاح حديقة أطفال قادرون باختلاف، وتفقد جميع أنشطة المركز، والمشروع القومى للموهبة، وألف بنت ألف حلم، وأطفال التوحد، والرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع اليونيسيف، وإختبارات وحدة ريحانة، ومنتدى الكشافة والبيئة، وختام دورى الأندية والأحياء الشعبية.

أما فى مركز شباب الحرية؛ تم افتتاح مشغل الخياطة الجديد، وافتتاح المكتبة المطورة، ووضع حجر الأساس لحمام السباحة، وتفقد جميع أنشطة المركز، والأندية الثقافية.