وفد كنسى لتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - كلف قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، وجرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجلس كنائس الشرق الأوسط، بزيارة مقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.





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