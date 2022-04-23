مسلسل توبه الحلقة 22.. صبا مبارك توافق على الزواج من دياب

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عرضت الحلقة 22 من مسلسل توبه، والذي شهد تطور كبير في الأحداث، خاصة بعد ذهاب توبه إلى لبنان، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل توبه الحلقة 22

بدأت الحلقة 22 من مسلسل توبه، بقبض الشرطة على إبراهيم وزينهم وأخذتهم إلى القسم، وبداية إستعداد توبه لتعليم رجال وليد بيك طريقة صنع قوالب المخدرات والذي يطلب إحضار وجيه بالطائرة له في لبنان، ويعقد إبراهيم صفقة مع والدته برهومة ليكسب إحسان ويجعلها تبات في بيتهم هذه الليلة. ويجهز سيحة الإجراءات اللازمة لسفر وجيه ويقطع حديثهم ولادة زوجته، وتتلاعب برهومة على إحسان لكي لا تذهب للمبيت عند فخري وتحلف عليها بالبقاء معها هذه الليلة وأن يبات إبراهيم في الخارج، وتقوم والدة سيحة بتوليد زوجته وتبارك له بالمولوده البنت، وتصعد إحسان مع برهومة وتختار المبيت في غرفة إبراهيم. يذهب شمردل إلى طرزان في محله ويتحدثوا بشأن وقوفه أمامه في المزاد ويطلب منه عدم التعرض لإبراهيم وأن يكتفي بالضرب تحت الحزام، كما يتوعد أمام شمردل لإبراهيم.

إحسان تدخل غرفة توبه

وتدخل إحسان لغرفة توبه بعد تأكدها من نوم برهومة، وتتذكر جميع ذكرياتها معه وبعد خروجها تقوم برهومة التي تظاهرت بنومها من أجل رصد حركتها، ويصل وجيه إلى لبنان ويأخذه عادل طبنجة لخبره بكل شئ، ويعود طرزان إلى بيته فيجد حركة غريبة حيث خرج إبراهيم من عند زوجة طرزان مسرعًا قبل صعوده، وعندما يدخل إلى شقته تخبره سماح بحملها ولكن لا يبدي أي علامة بفرحته بذلك الخبر، ويبدأ توبه في صنع أول قالب كمثال لرجال وليد بيك.

سبب تمسية عادل طبنجة بهذا الاسم

ويتحدث طارق بيه مع إبراهيم في وجود مجدي السفاح الذي أصبح الآن مكان سيد الأجنبي، ويشاوروا حول ذهاب توبه إلى لبنان وأنه لن يعود مرة أخرى، ويشتري سيحة أول محل ويسكيه بيبو ثم يشتري محل آخر، ويشتري محل ثالث ورابع والعديد من المحلات، ويجتمع توبه وعادل طبنجة ووجيه والدكتور ويتحدثوا في جو من المرح والضحك حول سبب تسمية عادل طبنجة بهذا الاسم.

ويتحدث الدكتور مع توبه حول إحساسه بأنه شخص نظيف على عكس المكان الذي ينتمي له، ويجلس إبراهيم مع إحسان في محل الحج مطاوع، ويطلب إبراهيم منها الزواج، وتوافق عليه على الفور وتنتهي الحلقة.