/693806/النائب-محمد-نشأت-يهنىء-الرئيس-السيسي-بعيد-تحرير-سيناء-التنمية-الشاملة-على-أيديكم-أكبر-ترجمة-للنصر

هنأ النائب محمد نشات العمده عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفنتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجالات وأبطال القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، قائلا: إنها مناسبة للفخر والإحساس بالعزة والكرامة في عودة سيناء إلى حضن الوطن.

دوت الخليج

محمد نشأت يهنىء السيسي بعيد تحرير سيناء: التنمية الشاملة على أيديكم أكبر ترجمة للنصر

وتقدم نشأت، في بيان صحفي له اليوم، بأسمى آيات التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس بهذه المناسبة الجليلة، والتي ستظل دائما وأبدا فخر للمصريين جميعا، وتذكرنا بنصر أكتوبر 1973، الذي قدم من خلاله أبطال القوات المسلحة، أرواحهم فداءًا للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في الحرب والبطولة حتى تحقق النصر.

وأشار عضو البرلمان، أن مصر اليوم وهى تحيي الذكرى الأربعين لتحرير سيناء، فإنها تقوم بجهد تنموي هائل على ربوعها لتعميرها ووضعها على طريق التنمية، عبر مليارات الجنيهات التي رصدت لمئات المشاريع الزراعية والصناعية والتنموية والبنية التحتية للنهوض بسيناء.

وتابع النائب نشأت العمده، أن التنمية الشاملة في كل ربوع مصر على يد الرئيس السيسي، هى أكبر ترجمة للنصر المذهل الذي تحقق قبل قرابة 50 عامًا، ولا يزال أحد أعظم المعارك بالقرن العشرين وأكثرها خلودًا في التاريخ.

واختتم نائب الصعيد، بتوجيه التحية للجيش المصري البطل في هذه المناسبة، قائلا إن وحدة المصريين ووقوفهم وراء قيادتهم وجيشهم هي دائما الطريق للنصر والعزة والكرامة.