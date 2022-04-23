/693805/مسلسل-الكبير-أوي-6-الحلقة-22-بسبب-الدمية-الملبوسة-أحمد-مكي-يتحول-إلى-قرد

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 22، رصدت محاولة الكبير “أحمد مكي”، ومربوحة “رحمة أحمد”، التخلص من الدمية التي أرسلها لهم حزلقوم من جامياكا، ليهادي بها العترة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 22

يستعين الكبير بالشيخ عماد “سليمان عيد” لفك سحر الدمية التي تثير الرعب في منزل الكبير، ويساعده على ذلك هجرس، ولكن أثناء فك سحر الدمية يختفى الشيخ عماد لتعيش أسرة الكبير في حالة من الرعب والذعر.

لعنة الدمية الملبوسة تصيب العترة

وفي صباح اليوم التالي، يفتاجئ الكبير بابنه “العترة” وهو يتصرف بعض التصرفات الغريبة والساخرة فيعتقد أنه مريض ولكن بعد ذهابهم للدكتور ربيع “بيومي فؤاد” لا يستطيع ان يشخص حالته، ولكن كان الأمر الاأكثر إثارة للكبير أن ابنه العترة يتسطيع الطيران فيكتشف أنه انقلب عليه لعنة الدمية التي تصيبهم منذ أن أتت إلى المنزل.

الدمية تحول الكبير إلى قرد

تخرج صوت الدمية الملبوسة من نجل الكبير “العترة” وتخبره بأنها من حولت ابنه ولكن لم ييأس الكبير بالتخلص منها، فسرعان ما تحوله إلى قرد.

وكان قد حاول الكبير التخلص من الدمية في الحلقة السابقة بإلقائها في “الترعة” لكنها أصرت على ملاحقة العائلة وعادت له من جديد.

مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أن مسلسل الكبير أوي 6 يعرض يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي وذلك عبر شاشة قناتى ON وON دراما بجانب عرضه عبر منصة Watch it الرقمية.

ويشارك الفنان أحمد مكي في بطولة الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي عدد من النجوم مثل رحمة أحمد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، علاء زينهم، حسين أبو حجاج، ومصطفى غريب، حسن القناوي، وآخرين بجانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وماجد الكدواني، ونرمين الفقي، وسليمان عيد وأسماء جلال، وآخرين والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.