/693804/ميريام-فارس-بتركز-على-مناطق-معينة-في-كليباتها-ومايا-وهيفاء-مش-مطربات-ملخص-تصريحات-وائل-جسار

فجر الفنان اللبناني وائل جسار عدد من التصريحات الجريئة خلال حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري المذاع عبر فضائية القاهرة والناس مت تقديم الإعلامية أسما إبراهيم.

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنان اللبناني وائل جسار ببرنامج حبر سري. أبرز تصريحات الفنان وائل جسار ببرنامج حبر سري. نفسي اغني باللهجة العراقية ملحم بركات قال عني خاين لأني غنيت بالمصري لكن احنا كعرب كلنا دولة واحدة واعتز أني اغني بالمصري بحضر أغنية مصرية اسمها أنا مش مصدق مفيش خلاف بيني وبين شيرين عبد الوهاب اتسرعت لما قولت عنها مزاجية قولت كده بس عشان جمعني بيها موقف في الطيارة كليب راجع تشتكي من الحب مش عايز أشوفه تاني في حياتي لأني شكلي فيه كان وحش واتمنى يتشال من اليوتيوب منتقدتش نانسي عجرم قبل كده أيمن بهجت قمر كلامه صح لما قال أني لو فضلت اقلد جورج وسوف مش هنجح أنا في بداياتي كنت بقلد جورج وسوف لأني كنت متأثر بيه مش عايز أمثل مش شايف نفسي في التمثيل أنا من أكتر الناس اللي قرب نوال الزغبي من أخوها لكن مخادتهوش منها محمد حماقي كان مالي مكانه في لجنة تحكيم ذا فويس عملت بوتكس في الجبين أغاني المهرجانات وقتية مش هتعيش وفن هابط معرفش مين ويجز آمال ماهر أحسن صوت نسائي بحب أسمعه ضد أن بنتي تدخل عالم الغناء مش عايزها تتعب التعب اللي أنا بتعبه أنا مش حاسس أني مظلوم وكل يوم بشتغل على نفسي ميريام فارس كليباتها مستفزه لأنها بتركز فيه على مناطق معينة مايا دياب وهيفاء وهبي مش مطربات هم مغنيات استعراضيات معنديش مانع اغني مع محمد رمضان لو حاجة تناسبني وتناسبه

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