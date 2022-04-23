/693803/تغتالهم-معنويا-طلب-إحاطة-للحكومة-لتعمد-إعلانات-رمضان-ترسيخ-صورة-ذهنية-سلبية-لذوي-الإعاقة

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن اعتماد إعلانات رمضان ترسيخ صورة ذهنية سلبية لذوي الإعاقة.

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وقالت صابر، في طلبها: تجاوزت عدد من الإعلانات المعروضة في شهر رمضان لحدود اللياقة والمهنية في تصويرهم للشرائح الاجتماعية المختلفة في مصر ومنهم ذوي الإعاقة عن طريق تصدير صور مسيئة لهم ونمطية.

ترسيخ صورة ذهنية سلبية لذوي الإعاقة

وتابعت عضو مجلس النواب: بالرغم من الدعم والتمكين غير المسبوق لذوي الإعاقة من القيادة السياسية، في محاولة لكسر الصورة الخاطئة لهم في المجتمع، رصدنا إعلانًا في شهر رمضان هذا العام لجمعية خيرية شهيرة يقوم بتصوير ذوي الإعاقة في حالة فقر وعوز وربط إعاقتهم بحاجتهم للمال في محاولة لجذب التبرعات من المشاهد.

واستكملت صابر: نشدد هنا أن ذوي الإعاقة موجودون داخل كافة طبقات المجتمع وأطيافه حيث يمثلون أكثر من ٢٠ مليون مصري علي مستوي الجمهورية علي اقل تقدير، وبالتالي، فإن محاولة ربطهم بالحاجة والعوز والفقر لإستمالة المشاهد، تأتي بفاتورة إجتماعية خطيرة تتمثل في استمرار القولبة والنظرة السلبية لهم، مما يساهم في وصمهم وإحباطهم واغتيالهم معنويًا.

وطالبت عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، التحرك باسم ذوي الإعاقة في مصر بخصوص هذا الشأن ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام تفعيلًا لدورة الرقابي و تنفيذًا للائحة التنظيمية التي أعلن بها الضوابط المهنية والأخلاقية في بداية رمضان، وصونًا لكرامة أبنائنا من ذوي الإعاقة واحترامًا لعقل المشاهد.