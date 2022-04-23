وائل جسار يكشف حقيقة خضوعه لعمليات تجميل ووجوده على علاقة بفنانة إسرائيلية

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دوت الخليج يرصد حقيقة خضوع وائل جسار لعملية تجميل ووجوده على علاقة بأسرائيلية.

وائل جسار ينفي وجود علاقة له بفنانة اسرائيلة

قال وائل جسار خلال حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم: "عملت بوتكس في جبيني عشان علامات السنة متبانش عليا، ومكنتش على علاقة بأي فتاة إسرائيلية".

معلومات حول وائل جسار

وائل جسار بدأ مشواره الفني في عمر 8 سنوات، وراح يغني في المناسبات والحفلات داخل قريته التى ولد وتربى فيها في لبنان، فظل يغني لعمالقة الغناء العربي، العندليب عبد الحليم، السيدة أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، حتى أن حلمه الطفولي كبر معه، وقرر السفر لمصر مهد الفن في الوطن العربي، ليحظى بعدها بشهرة واسعة، أعلنت عن ميلاد نجم عربي جديد باللهجة المصرية.

بدأت شهرته في لبنان عندما أطلق عليه اللبنانيون "الطفل المعجزة"، بعد أن أبهرهم بصوته خلال مشاركته في أحد المهرجانات الغنائية التي أقيمت في لبنان خلال طفولته، ليتوقف بعدها فترة عن الغناء نظرا لانتقاله من مرحلة الطفولة إلى الرشد، ويعود ليصدر أول ألبوماته من لبنان بعنوان "كلمة وداع" عام 1986، ثم ألبوم "ماشي" عام 1996، والذي حقق نجاحا كبيرا في وطنه، لتبدأ بعدها مسيرته العربية عام 2001، من خلال ألبوم "الدنيا علمتني"، ثم ألبوم "الله يخليهم" عام 2003.

غنى جسار تترات العديد من المسلسلات الرمضانية المصرية، التي ينتظرها الجميع في الوطن العربي، فدخل صوته كل البيوت العربية التي تنتظر مشاهدة الدراما التليفزيونية الرمضانية المصرية في الشهر الكريم، ما رسخ شهرته بشكل ملحوظ، فكانت البداية في عام 2007 بأغنية مسلسل "الدالي"، ثم مسلسلات "ناصر، كيد النسا، الشك، الزوجة الرابعة، شمس، قصص عجائب القرآن، مريم، أريد رجلا"، وأيضا غنى لبعض أفلام دور العرض السينمائية، مثل أغنية الروليت فى فيلم "الريس عمر حرب"، و"بحبك مش هقول تاني" فى فيلم "قبلات مسروقة"، وأغنية "نخبي ليه فى أسرارنا" فى فيلم "365 يوم سعادة".