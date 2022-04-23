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وجه النائب محمد محمود لبيب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني وجماهير الأهلي الوفية، بعد صعود الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الرجاء المغربي.

دوت الخليج

محمد محمود لبيب يهنىء الأهلى بالفوز على الرجاء المغربي: الملايين ينتظرون الفوز بالبطولة

وقال محمود في بيان صحفي له اليوم، إن الأهلى استحق الفوز على الرجاء بمجموع اللقاءين 3-2 وبعد التعادل 1-1 في مباراة العودة بالمغرب، بعدما قدم لاعبوه آداء ممتازا ورجوليا، وتمتعوا بروح عالية وإصرارٍ على الفوز وانضباط سلوكي داخل الملعب، مشددا على أن الفوز بنتيجة المباراة أمر يستحقه الأهلي، وتستحقه جماهيره الوفية، التي تعد القاسم المشترك في كل البطولات التي حققها النادي على مدار تاريخه.

وأضاف عضو شباب البرلمان، أن فوز الأهلي على الرجاء المغربي، دفع به لدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا ليقابل نادي وفاق سطيف الجزائري، وتقترب خطواته من الوصول لنهائي البطولة، حيث الجميع ينتظرون الفوز بها.

واختتم النائب محمد لبيب، بالتأكيد على أن الأهلى هو نادي البطولات، والجميع على ثقة في قدرة لاعبيه وجهازه الفني على إسعاد ملايين المصريين والفوز بالبطولة.