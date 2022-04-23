/693794/رامز-جلال-يسخر-من-بيج-رامي-بعد-تعرضه-لموقف-محرج-في-رامز-موفي-ستار

تعرض لاعب الأولمبياد العالمي “بيج رامي” لموقف محرج أثناء برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، الأمر الذي قابله رامز جلال بسخرية عريمة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعرض بيج رامي لموقف محرج خلال رامز موفي ستار

أثناء ارتداء بيج رامي ملابس التصوير الذي من المقرر ان يصور بها فيلمه مع فاندام، يُقطع بنطلونه، اذيخرج ويقول: “البنطلون اتقطع”، ليسخر منه رامز جلال قائلا: “ما لازم يتقطع البنطلون مستحملش جسمك”.

برنامج رامز موفي ستار

يشار أن الحلقات السابقة على مدار الـ 21 يوم الماضيين حل عدد كبير من النجوم في الفن والرياضة ضيوف البرنامج ووقعوا ضحية فخ رامز وآخرهم اللاعب السعودي سالم الدوسري بجانب صابرين، عمرو السولية، درة، أحمد فتحي، نجلاء بدر، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، مايان السيد، حمو بيكا، هدى المفتي، تارا عماد وحمو بيكا ومحمد شريف وياسمين صبري وآخرين.

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و كان قد تم تصوير البرنامد في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وتدور فكرته هذا العام 2022 حول إقناع الضيف من المشاهير بالرياضة أو الفن بالمشاركة في فيلم أكشن مع النجم العالمي فاندام أو في تصوير إعلان لمنتج، وخلال الحلقة يتعرض الضيوف لمطاردات من سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة والمرعبة أثناء الهرب بالعربة وورائهم رامز جلال يخيفهم متخفي كأنه فاندام.

النجم العالمي بيج رامي

جدير بالذكر أنه نجح بيج رامي في التتويج بلقب مستر أولمبيا في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح اول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020، وأعد فريق كوسكواد الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي استقبالا خاصا احتفالا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في اكبر واعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.