خالد الجندى يطلب الدعاء للشيخ أشرف الفيل..بالفيديو

/693792/خالد-الجندى-يطلب-الدعاء-للشيخ-أشرف-الفيلبالفيديو

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالدعاء إلى الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر الشريف، وأحد أعضاء فريق علماء مجلس الفقه، وذلك لمرورة بوعكة صحية، ألمت به من عدة أيام.

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