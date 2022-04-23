/693791/خالد-الجندى-هذه-الأوقات-والأماكن-والأشخاص-يفتح-لها-باب-السماء-فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ابواب السماء تفتح فى أوقات ولأشخاص معينة، وأماكن معينة وفى أفعال معينة، لافتا إلى أن القرآن الكريم أكد أن للسماء أبواب فى قوله تعالى: "فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍۢ مُّنْهَمِرٍۢ".

دوت الخليج خالد الجندى: هذه الأوقات والأماكن والأشخاص يفتح لها باب السماء وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "مين الشخص اللى يدعى لك تتفتح لك أبواب السماء، زى أبوك أو أمك اللى بعض الناس مش بتسمع كلامهم، لو هم عايشين انت محظوظ عندك أبواب فى السماء لا تغلق، كمان شخص تانى لا تغلق أمامه أبواب السماء، وهو المظلوم، هذا ليس بينه وبين الله حجاب، ده عنده نمرة طواريء تخترق السماء، دعوته مستجابة". واستكمل: "عندك الأماكن زى المساجد، والأوقات زى شهر رمضان، ابواب السماء تفتح فيها، وخاصة فى العشر الأواخر، كمان فى أفعال تفتح لها ابواب السماء منها الصدقة، لازم ازل ما تعمل الصدقة ادعى ربنا، ده وقت إجابة دعاء، باب السماء بيتفتح بالعمل الصالح، لازم تدعى ربنا فى كل وقت".

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