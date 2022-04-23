رئاسة الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، احتفال الطائفة الإنجيلية، بعيد القيامة فى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، ومشاركة يوسف سمير، راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة وقيادات الطائفة.





وقدم محافظ القاهرة، تهنئته بالعيد مشيدا بروح الود والمحبة التى تربط بين عنصرى الأمة، مؤكدا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين. شهد الاحتفال، الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب، رئيس حى مصر الجديدة، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين والكتاب والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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