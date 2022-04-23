/693798/بيج-رامي-بعد-برنامج-رامز-جلال-تعبتني-ربنا-يسحمك-أنا-ضعيف-في-الحاجات-دي

أعرب النجم العالمي بيج رامي، عن خوفه من مقلب رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار المذاع عبر قناة mbc مصر، ظهر ذلك بعدما كشف رامز عن وجهه رغم الثبات الانفعالي الذي ظهر عليه طوال الحلقة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد فعل بيج رامي على مقلب رامز موفي ستار

وقال بيج رامي لـ رامز جلال بعدما كشف له عن وجهه: “أنا ضعيف جدا في الحجات دي، وكنت بفكر في ولادي اللي في البيت هعمل معاهم اي لو حصلي حاجة”.

وتابع: “تعبتني ربنا يسمحك”.

أزمة برنامج رامز موفي ستار

وكان قد مر رامز جلال بأزمة في الفترة الأخيرة، بعدما انتشرت شائعات بحذف فاندام جميع الصور التي جمعته برامز جلال من حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ليخرج مدير أعمال فاندام وليد التلباني من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليوضح حقيقة الأمر، قائلًا: “بالنسبة لموضوع حذف ڤان دام كل ما يخص برنامج رامز موفي ستار من على فيسبوك للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حاليًا”.

أول تعليق من فاندام على أزمة رامز موفي ستار

وخرج فاندام في مساء أمس الجمعة في اول تعليق على بعد تلك الأزمة، ليعرب عن سعادته بالمشاركة في العمل، فأعاد نشر منشور كُتب به أن برنامج رامز موفي ستار حاز على 730 مليون مشاهدة في 8 أيام، وعلق عليه عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: “"يسعدني معرفة أن برنامج مقالب شاركت فيه قد وصل إلى 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط".

جدير بالذكر أنه تضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة، بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.