/693797/أنا-ركبي-سايبة-هكذا-علق-بيج-رامي-على-مقلب-رامز-جلال

بدأت منذ قليل حلقة لاعب الأولمبياد الشهير بيج رامي في برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة mbc مصر، وهي حلقة ينتظرها عدد كبير من الجمهور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد فعل بيج رامي على مقلب رامز جلال

استقبل بيج رامي مقلب رامز جلال على عكسه من النجوم الأخرين فهو لم يصرخ أو ينفعل بشكل مبالغ به، بل اكتف بقوله: “بيج رامي يا نهار ابيض يا نهار اسود انا ركبي سايبة”.

رامز جلال يسخر من بيج رامي

وكان قد نال بيج رامي قدر من السخرية أو ربما تكون بلغة بيج رامي إشادة بجسمه الضخم وعضلاته البارزة، اذ قال: “ ده معندوش كتاف ده عنده سلت جمل.. ده لابس في رجلة بنيو..هو ده حقيقي ولا جرافيك، حاسب على السلم لياخدك ويقع، ده كف أيده قد الطبلية..ده مش دراع ده عمود خرسانة، ده محتاجة كتيبة عشان تلبسه”.

وأضاف موجها حديقه لـ فاندام: البنت واقفة جنبه كأنها سنجاب، بيج رامي ده مش هينفع معاه الأكشن بتاعك”.

فكرة برنامج رامز جلال

تأتي فكرة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيوف سواء من نجوم الفن والرياضة في مضر والوطن العربي في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف، فضلا عن انقلاب سيارة الضيف في بحيرة، وظهور ثعابين خلفه وتماسيح أمامه تضعه في مأزق.

أخر أعمال رامز جلال

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال السينمائية فيلم "أحمد نوتردام"، وهو من بطولته إلى جانب غادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

وكان يحمل الفيلم في البداية اسم «هيكل نظمي» إلا أن تم تغيره بعد ذلك والاستقرار على الاسم الحالي، ويعتبر التعاون الأول الذي يجمع رامز جلال وغادة عادل منذ تعاونهما معا في فيلم «عيال حبيبة» عام 2005

وتدور أحداث فيلم أحمد نوتردام حول صحفي حوادث يجسد دوره الفنان رامز جلال يبحث عن انتشار مجموعة من حوادث القتل الواسعة لعدد مبير من السيدات ومحاولة رجال الأجهزة الأمنية البحث عن السفاح الخفي الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.