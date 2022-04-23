وائل جسار يهاجم أغاني المهرجانات:«فن هابط مش هيعيش»

/693796/وائل-جسار-يهاجم-أغاني-المهرجاناتفن-هابط-مش-هيعيش

هاجم الفنان اللبناني وائل جسار أغاني المهرجانات، واصفًا إياها بالفن الهابط الوقتي الذي لا يعيش لفترة طويلة، كما أشاد بقرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في إيقافه لبعض مطربي المهرجانات.

دوت الخليج يرصد هجوم الفنان وائل جسار على أغاني المهرجانات.

جورج وسوف يؤيد قرار هاني شاكر

قال جورج وسوف خلال حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري الذي يذاع عبر فضائية القاهرة والناس: "أغاني المهرجانات وقتية مش هتعيش وطبعًا هي فن هابط وأنا مع أستاذ هاني شاكر في قرارته".

وائل جسار يطرح عيان

طرح النجم اللبنانى وائل جسار أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتى تحمل إسم "عيان" من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة.

وتقول كلمات أغنية أنا عيان:

عيان مدهورة حالتي بثلات أمراض عاطفية تفكير على شوق على حيرة وانت ولا حاسس بيا

الكل قالولي علاجي عند اللي عمل كده فيا عايزك تهتم بحالتي أرجوك طمني عليا

لانا لاقي علاج ولا شوقي بينقص حن عليا والله محتاج كام سنة منك حب وحنية دانا من وانا بحكيلك بس اتحسنت شوية

لانا لاقي علاج ولا شوقي بينقص حن عليا والله محتاج كام سنة منك حب وحنية دانا من وانا بحكيلك بس اتحسنت شوية

لو بس انت رضيت عني هديلك قلبي هدية أو تاخد قلبي تبني وتجيب حبة حنية أنا شوقي لا نافعو تأني ولا دي مشاعر طبيعية شوف من امتى أنا مستني الضحكة الأولانية

لانا لاقي علاج ولا شوقي بينقص حن عليا والله محتاج كام سنة منك حب وحنية دانا من وانا بحكيلك بس اتحسنت شوية

لانا لاقي علاج ولا شوقي بينقص حن عليا والله محتاج كام سنة منك حب وحنية دانا من وانا بحكيلك بس اتحسنت شوية

وأحيا مؤخرًا النجم وائل جسار حفلاً غنائيًا كبيرًا، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه، منها (مخبي ليه وخلينا بعيد وخليني ذكرى وبحبك مش هقول تاني والنهاية واحدة ولما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا وغريبة الناس)، كما قدم أغنية أسمر يا أسمرانى للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية ما تفوتنيش أنا وحدى للراحل سيد مكاوى.