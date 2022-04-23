/693795/وائل-جسار-كنت-بقلد-جورج-وسوف-في-بداياتي-لهذا-السبب

اعترف الفنان اللبناني وائل جسار بتقليده للفنان جورج وسوف في بداياته الفنية وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس الفضائية.

دوت الخليج يرصد سبب تقليد وائل جسار لجورج وسوف في بداياته.

وائل جسار في حبر سري

قال وائل جسار: "أنا ببداياتي الفنية كنت بقلد جورج وسوف لأني كنت من المتأثيرين بمدرسة جورج وسوف".

وائل جسار يطرح ولا في الأحلام

على الصعيد الآخر، طرح المطرب وائل جسار أحدث أغنياته تحت عنوان «ولا في الأحلام»، والتي صدرت بشكل رسمي عبر لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب.

الكليب يجمع بين الحب، الغزل، وأجمل أحاسيس الغرام ترجمها وائل في هذا العمل الجميل الكفيل في أن يدخل من يشاهده بحالة من الفرح والعشق، ولتكتمل الصورة، قام المخرج فادي حداد بتصوير فيديو كليب مميز لهذه الأغنية أشبه بفيلم هوليوودي قصير، فيه كم عالي من الجماليات المرئية، أضاء فيها على منطقة طبيعية مميزة في لبنان، وقدم وائل الممثل الباهر في قصة حب رومانسية.

تدور قصة الفيديو كليب حول صحافية جميلة تأتي لتصوير تقرير مع وائل في منزله فيقع في حبها ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التي يعيش فيها ليكسب ودها.

ولا في الاحلام» من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقي شريف منصور، ميكس وماستر محمد جوده.

وتقول كلمات الأغنية:

ولا في الاحلام

وإيه فيكى ما ينحبش ومين شافك ولا حسش وقع فى ثوانى حن ومال

دا فى عنيكى باتوه واسرح ولو بصت لى يوم بفرح تهون احزانى كده فى الحال

ودى عايزه سؤال ياللى جمالك ولا فى الأحلام ولا أى كلام بالنسبالك ممكن يتقال

بقا دا اسمه كلام قبل معادك واقفه الايام

انا دوبت حرام ليه فى بعادك مش قادر انام

دا فى جبينك جناين ورد بناديلك ونفسى ف رد مفيش فايده بعيش فى جراح

دا من غيرك بعيش محبط غريق نفسه يطول الشط ولا بيهدا ولا بيرتاح

ودى عايزه سؤال ياللى جمالك ولا فى الأحلام

ولا أى كلام بالنسبالك ممكن يتقال بقا دا اسمه كلام قبل معادك واقفه الايام

انا دوبت حرام ليه فى بعادك مش قادر انام