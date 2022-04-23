رامز جلال عن بيج رامي: "كف ايده قد الطبلية وبياكل مواشي"

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حل اليوم السبت بطل الأولمبياد الشهير بيج رامي، ضيف على برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة mbc مصر في تمام الاسعة السادسة والثلث.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ما قاله رامز جلال عن بيج رامي

قد رامز جلال بيج رامي بطريقة مختلفة عن باقي النجوم الذين حلو ضيوف على البرنامج، مشيرا إلى أنه يكن لـ رامي كل الحب والاحترام، وهو أمر بغريب على رامز جلال الذي عادة يسخر من نجومه في بداية الحلقة.

ولكن هذا لا يمنع أنه نال بيج رامي قدر من السخرية أو ربما تكون بلغة بيج رامي إشادة بجسمه الضخم وعضلاته البارزة، اذ قال: “ ده معندوش كتاف ده عنده سلت جمل.. ده لابس في رجلة بنيو..هو ده حقيقي ولا جرافيك، حاسب على السلم لياخدك ويقع، ده كف أيده قد الطبلية..ده مش دراع ده عمود خرسانة، ده محتاجة كتيبة عشان تلبسه”.

وأضاف موجها حديقه لـ فاندام: البنت واقفة جنبه كأنها سنجاب، بيج رامي ده مش هينفع معاه الأكشن بتاعك”.

رامز يعرب عن تخوفه من حلقة بيج رامي

وكان قد أعرب رامز عن تخوفه من حلقة بيج رامي اليوم، فقال: “انا بطلب من كل ام انها تدعيلي، وبطلب من كل اب يتمنالى السلامه معانا ومعاكم هركليز العرب، مستر اولمبيا الى بقدمله احترامي بيج رامي”

ضيوف برنامج رامز موفي ستار

هذا وتأتي ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة، بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.

ويعرض برنامج "رامز موفي ستار" يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على قناة "MBC مصر"، وتحديدا الساعة 6:20 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.