/693773/كان-متعلق-بيها-جدا-وفاة-شاب-حزنا-على-مرض-والدته-بالغربية

شهدت مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية حالة وفاة مفاجئة لأحد الأشخاص متأثراً بمرض المحتجزة داخل العناية المركزة بمستشفى كفرالزيات العام، حيث أصيب على أبواب المستشفى عند توجهه لزيارة والدته بجلطة مفاجئة بالقلب والمخ، ليقوم طاقم التمريض والأطباء بالمستشفى بإدخاله الي غرفة العناية المركزة بجوار والدته لمحاولة إنقاذه الا أنه قد فارق الحياة ولازالت امه مريضة في المستشفى بالعناية المركزة ولاتعلم بوفاته لتدهور حالتها واصابتها بجلطة منذ عدة ايام.

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حيث سيطرت حالة من الحزن والأسي على أهالي قرية شبرا ريس التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية عقب علمهم بوفاة ابن قريتهم المهندس نادر درويش ٤٨ سنة عند توجهه لزيارة والدته السنة التي تعاني من جلطة في المخ ومحتجزة منذ عدة ايام بالعناية المركزة بمستشفى كفرالزيات العام.

الخبر كان صدمة كبيرة لنا حيث كان يتمتع بحب واحترام الجميع

ويقول حمدى شرارة من أهالي قرية شبرا ريس أن الخبر كان صدمة كبيرة لنا حيث كان يتمتع بحب واحترام الجميع وسمعة طيبة لدي جميع أهالي القرية وكان يتمتع بصحة جيدة لكنه كان حزينا على مرض والدته الشديد بجلطة منذ عدة ايام وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي بطنطا ثم مستشفى كفرالزيات العام وأثناء زيارته لها لمتابعة حالتها الصحية حيث ترقد بالمستشفى فاقدة للوعي من أثر جلطة.

ويضيف حمدي شررة، أن المتوفي شعر بألام رهيبة على أبواب المستشفى ونقل الي العناية المركزة على الفور وتم تشخيص حالته بجلطة بالمخ والقلب ونقل بسرير بجوار والدته المريضة التي لم تشعر بأن نجلها الغالي بجوارها الا انه فارق الحياة ولم يتحمل رؤيتها على فراش الموت فسبقها الي الجنة ان شاء الله في هذا الشهر الكريم.

المتوفي كان متعلقا بوالدته وحزينا خلال الأيام الماضية

وأضاف نشأت الغنام أن المتوفي كان متعلقا بوالدته وحزينا خلال الأيام الماضية بعد علمه بتدهور حالتها الصحية وتوفي من شدة حزنه على مرضها وسبحان الله سبقها الي الآخرة هذا وقد تداول رواد التواصل الاجتماعي بالغربية خبر وفاة المهندس نادر درويش وحزن أهالي قريته والقرى المجاورة على وفاته من شدة تعلقه بوالدته