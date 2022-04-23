السيسى يبعث ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيام المجيد.





وجاء فى البرقية:

يطيب لى أن أبعث الى قداستكم والى اخواننا الأقباط بأصدق التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، اعاده الله عليكم بكل الخير والبركات.

إن تزامن عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك على أرض مصر مهد الرسالات السموية لهو دعوة إلى التمسك بالقيم الدينية النبيلة التى تدعو الى قوة التلاحم والترابط وتعزيز روح التضامن والتالف والتى تتجلى دوما فى ابهى صورها على ارض هذا البلد العظيم على مر التاريخ.

وأغتنم هذه الايام المباركة التى تتلاقى فيها أصوام وصلوات جموع المصريين (مسلمين وأقباط) كما تتلاقى قلوبهم دائما فى اخاء ودعواتهم لله تعالى بالخير والنماء لمصرنا الحبيبة، لكى ادعو الله "سبحانه وتعالى" أن يحفظ مصر وأهلها وأن ينعم عليها بدوام الرفعة والرقى والازدهار، وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء.

مع أطيب تمنياتى وكل عام وأنتم بخير،،،

كما أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث هنأهم سيادته بالعيد وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد.