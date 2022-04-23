تعرف على ضحية برنامج رامز موفي ستار الحلقة 22

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أعلنت شبكة قناة MBC مصر الفضائية عن ضحية برنامج رامز موفي ستار الحلقة 22 والمقرر عرضها اليوم السبت في تمام الساعة 6:20 مساءً عقب آذان المغرب.

دوت الخليج يكشف ضيف برنامج رامز موفي ستار الحلقة 22

ضيف برنامج رامز موفي ستار الحلقة 22

يحل اليوم السبت، بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي بيج رامي ضيف الحلقة الـ 22 التي ستعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية حيث تشهد الكثير من المغامرات والمفاجآت والمواقف المرعبة التي لا تنسى.

ويعيش بيج رامي مغامرة ومواقف مرعبة وكوميدية في مقلب رامز جلال الجديد في رمضان 2022 ويساعده به نجم الأكشن العالمي فاندام.

يشار أن الحلقات السابقة على مدار الـ 21 يوم الماضيين حل عدد كبير من النجوم في الفن والرياضة ضيوف البرنامج ووقعوا ضحية فخ رامز وآخرهم اللاعب السعودي سالم الدوسري بجانب صابرين، عمرو السولية، درة، أحمد فتحي، نجلاء بدر، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، مايان السيد، حمو بيكا، هدى المفتي، تارا عماد وحمو بيكا ومحمد شريف وياسمين صبري وآخرين.

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بيج رامي برنامج رامز موفي ستار

جدير بالذكر أن برنامج رامز جلال الجديد الذي يحمل اسم “رامز موفي ستار” كان قد تم تصويره في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وتدور فكرته هذا العام 2022 حول إقناع الضيف من المشاهير بالرياضة أو الفن بالمشاركة في فيلم أكشن مع النجم العالمي فاندام أو في تصوير إعلان لمنتج.

وخلال الحلقة يتعرض الضيوف لمطاردات من سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة والمرعبة أثناء الهرب بالعربة وورائهم رامز جلال يخيفهم متخفي كأنه فاندام ويرمي عليهم الثعابين بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة بها تمساح مخيف وتكاد تسقط.

ومن المنتظر أن يحل الفنان عمرو يوسف وحنان مطاوع وبدر بانون وحمدي الميرغني وعدد من النجوم خلال الحلقات المقبلة عبر شاشة قناة Mbc مصر الفضائية.