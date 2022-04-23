السفير المصرى يلتقي نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندى

جدة - نرمين السيد - وقد تناول اللقاء بحث آخر تطورات العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين والتى شهدت تطورًا كبيرًا خلال العام الماضى، لاسيما أن التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى معدلات غير مسبوقة رغم القيود الناتجة عن تفشى وباء كورونا.

كما تم التباحث حول التبعات الاقتصادية السلبية للأزمة الأوكرانية، وسبل التغلب عليها من خلال التنسيق بين الدولتين لسد العجز الناتج عن توقف سلاسل الإمداد الخاصة ببعض السلع والمنتجات الضرورية للجانبين.

وشهد اللقاء كذلك مراجعة موقف مشروع الاتفاق المزمع توقيعه بين مصر وبولندا فى مجال التعاون الاقتصادى، فضلاً عن متابعة آخر مستجدات الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة كاتوفيتسا الاقتصادية البولندية لإنشاء منطقة صناعية بولندية فى العين السخنة، والتى ستمثل بوابة للاستثمارات البولندية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية.