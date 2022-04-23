جدة - نرمين السيد - وأعلن المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية بعض الترتبيات كالآتى:
1- تفتح الأبواب الخارجية للكاتدرائية فى تمام الساعة السابعة مساءً
2- لا يُسمح بدخول السيارات
بوابات الدخول:
أولًا: بوابة (1) البوابة الرئيسية بشارع رمسيس مخصصة لدخول:
- السادة الوزراء وممثلى البعثات الدبلوماسية.
- الآباء الأساقفة.
- رؤساء الطوائف المسيحية.
- شعب الكنيسة البطرسية، ويسمح بمرورهم عن طريق مسار خاص إلى داخل الكنيسة البطرسية مترجلين بدعوات خاصة صادرة بمعرفة الآباء كهنة الكنيسة.
ثانيًا: بوابة (3) شارع وحدة مستشفى الدمرداش:
دخول حاملى الدعوات الفضية والمميزة (مترجلين فقط وبدون سيارات) من:
- السادة الضيوف من جاليات الدول الأجنبية.
- شعب كنائس الأنبا رويس (مترجلين بدعوات خاصة صادرة بمعرفة الأباء كهنة الكنيسة).
برجاء مراعاة الآتى:
- الدعوة شخصية.
- يتم تقديم الدعوة مع إثبات الشخصية عند الدخول.
- تفتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة مساءً (نعتذر عن عدم استقبال المصلين قبل هذا الموعد).
- لا يُسمَح بدخول السيارات داخل ساحة الكاتدرائية.
من أجل سلامة الجميع نرجو:
- عدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية مهما كانت خفيفة "ارتفاع بدرجة الحرارة - رشح - سعال .. إلخ".
- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيًّا طوال فترة الوجود بالكاتدرائية.
- لا يُسمَح بالمصافحة باليد أو التقبيل نهائيًّا أثناء الوجود بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية.
- الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية والحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعى.
- إحضار اللفافة (المنديل) الخاص للاستخدام أثناء التناول (وكذلك الإيشارب بالنسبة للسيدات).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة الأرثوذكسية تعلن الإجراءات الاحترازية لحضور قداس عيد القيامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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