الكنيسة الأرثوذكسية تعلن الإجراءات الاحترازية لحضور قداس عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - وأعلن المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية بعض الترتبيات كالآتى:

1- تفتح الأبواب الخارجية للكاتدرائية فى تمام الساعة السابعة مساءً

2- لا يُسمح بدخول السيارات

بوابات الدخول:

أولًا: بوابة (1) البوابة الرئيسية بشارع رمسيس مخصصة لدخول:



- السادة الوزراء وممثلى البعثات الدبلوماسية.

- الآباء الأساقفة.

- رؤساء الطوائف المسيحية.

- شعب الكنيسة البطرسية، ويسمح بمرورهم عن طريق مسار خاص إلى داخل الكنيسة البطرسية مترجلين بدعوات خاصة صادرة بمعرفة الآباء كهنة الكنيسة.

ثانيًا: بوابة (3) شارع وحدة مستشفى الدمرداش:

دخول حاملى الدعوات الفضية والمميزة (مترجلين فقط وبدون سيارات) من:

- السادة الضيوف من جاليات الدول الأجنبية.

- شعب كنائس الأنبا رويس (مترجلين بدعوات خاصة صادرة بمعرفة الأباء كهنة الكنيسة).

برجاء مراعاة الآتى:

- الدعوة شخصية.

- يتم تقديم الدعوة مع إثبات الشخصية عند الدخول.

- تفتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة مساءً (نعتذر عن عدم استقبال المصلين قبل هذا الموعد).

- لا يُسمَح بدخول السيارات داخل ساحة الكاتدرائية.

من أجل سلامة الجميع نرجو:



- عدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية مهما كانت خفيفة "ارتفاع بدرجة الحرارة - رشح - سعال .. إلخ".

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيًّا طوال فترة الوجود بالكاتدرائية.

- لا يُسمَح بالمصافحة باليد أو التقبيل نهائيًّا أثناء الوجود بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية.

- الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية والحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعى.

- إحضار اللفافة (المنديل) الخاص للاستخدام أثناء التناول (وكذلك الإيشارب بالنسبة للسيدات).