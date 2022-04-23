يسرا عن جدل «فاتن أمل حربي»: السوشيال ميديا السبب ونيللي كريم أهم نجمات جيلها

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تحدثت الفنانة يسرا في لقاء لها ببرنامج et بالعربي عن الفنانة نيللي كريم وجدل مسلسلها فاتن أمل حربي الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة cbc الفضائية.

دوت الخليج يرصد تصريحات يسرا عن نيللي كريم

يسرا ونيللي كريم

قالت الفنانة يسرا في لقائها التلفزيوني: “نتعاون أنا ونيللي كريم حاليًا في مسلسل 10 حلقات سيعرض عبر منصة شاهد الرقمية ونيللي كريم من الممثلات المهمين في الساحة الفنية وفي جيلها من أهم الفنانات”.

وعلقت يسرا على الهجوم الذي تتعرض له نيللي كريم ومسلسلها فاتن أمل حربي: “أنا لم أشاهد المسلسل لذا لن استطيع الحكم ولكن السوشيال ميديا جعلت الناس تتدخل في آرائك وحياتك وليس هذا هدفها ولكن هدفها التواصل مع الآخرين والاستفادة بمعلومات جديدة”.

تصريحات يسرا

وتابعت قائلة: “مسلسل بطلوع الروح حلو جدا وناس قالوا لي لازم أشوفه وسعيدة بوجود إلهام شاهين وليلى علوي في رمضان 2022”، وفيما يخص قصة مسلسلها “أحلام سعيدة” والصداقة بين شخصيات العمل، قالت: “الصداقة كنز وإذا لم تجدي الصديق الحقيقي فأنتي فقيرة وصداقاتي مع أصحابي أكبر نعمة في حياتي”.

وفي سياق متصل، انتهت الفنانة يسرا مؤخرًا من تصوير مشاهد مسلسل أحلام سعيدة الذي يعرض حصريًا عبر شاشة قناة on الفضائية ويحقق نسب مشاهدات عالية منذ بدء عرضه في رمضان 2022.

ويشارك يسرا في بطولة مسلسل أحلام سعيدة عدد من النجوم وهم غادة عادل، هشام إسماعيل، نور محمود، مى كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، أوتاكا، سامى مغاورى، عماد رشاد، ميسرة، جيهان الشماشيرجي، عفاف مصطفى، ملك بدوي وآخرين والمسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

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ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة يسرا برفقة الفنانة نيللي كريم لتصوير عمل جديد يجمعهما سيعرض عبر منصة رقمية وهو مسلسل روز وليلى والمقرر عرضه في الربع الأخير من عام 2022.

وينتمي مسلسل روز وليلى لنوعية الدراما الكوميدية السوداء حيث تجسدن الثنائي شخصيات محققات في الشرطة يبحثون في جريمة ويتورطون بها.